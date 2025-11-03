Las claves de la primera derrota de la temporada del Barça

El FC Barcelona se dejó puntos por primera vez esta temporada ante la Real Sociedad en Zubieta, cayendo por la mínima (1-0) con un gol de Edna Imade de penalti. No perdía en Liga desde el Clásico del pasado 23 de marzo en Montjuïc (1-3), pero más llamativo aún: no caía fuera de casa en la competición regular desde el 21 de mayo de 2023, en el campo del Madrid CFF.

Y el dato más sorprendente: no se quedaba sin marcar en Liga desde el 25 de enero de 2020, contra el Atlético (0-0).

Sirva todo esto para poner en contexto lo que ha hecho y está haciendo el Barça durante estos años. Porque, por supuesto, un partido lo puede perder cualquiera. Analizamos las claves de esta derrota en Zubieta, en el primer duelo de un mes de noviembre muy exigente, con Clásico y partidos de Champions ante el Leuven (en casa) y el Chelsea (en Londres).

1. Las bajas y un once condicionado por la plantilla corta

Las lesiones de Pajor y Patri —más larga esta última— ya habían dejado al equipo en cuadro. Pero durante este parón se sumaron las de Salma y Kika, dos atacantes más. Así, Pere Romeu solo pudo contar con 14 jugadoras de campo del primer equipo y no tuvo margen para dosificar esfuerzos pese a la exigencia del encuentro.

2. El desgaste físico

En este contexto, Romeu acostumbra a rotar bastante en el último partido antes del parón y también en el primero después, consciente de que sus futbolistas lo juegan casi todo y que una buena gestión de las cargas es imprescindible. Esta vez, sin embargo, no pudo hacerlo por las limitaciones de la plantilla.

Aitana y Cata llegaban con 180 minutos con la selección (Mapi también, aunque sí arrancó en el banquillo). Alexia, que había estado con molestias al inicio de la concentración, acumulaba 158. Paredes, Pina y Aleixandri, 154. Ona Batlle, suplente en Zubieta, 136. Sydney, 174. Esmee, 127. Y Kika, que volvió lesionada, 159. Un desgaste que, a estas alturas de temporada y con un calendario tan cargado, se acaba notando.

Claudia Pina, contra la Real Sociedad / FCB

3. El bloque bajo de Arturo Ruiz

En la previa de la primera jornada de Champions, el entrenador del Bayern, José Barcala, comentó que el Barça se sentía más cómodo ante bloques bajos y sufría más cuando el rival le jugaba de tú a tú. Nada más lejos de la realidad: cada vez más equipos optan por encerrarse atrás y esperar su oportunidad en una jugada aislada.

“Trabajamos mucho en los entrenamientos el cómo atacar a bloques bajos, sobre todo porque si no entra el balón esto va generando frustración. Y la frustración, para que no te afecte y puedas seguir intentándolo, también se entrena”, explicaba hace unos días Pere Romeu.

El ejercicio defensivo de la Real Sociedad fue excelente, y el gol antes del descanso reforzó su plan. No necesitaban más.

4. No se aprovecha el balón parado

En partidos así, los centros laterales y las acciones a balón parado deben ser determinantes. Pero no estaban ni Pajor, la ‘killer’ del equipo, ni Patri, que suele resolver desde la frontal con disparos lejanos. El Barça no estuvo fino ni en los remates ni en los disparos. Y ese es un aspecto que habrá que seguir puliendo.

5. Sin alternativas en el banquillo

Cuando el partido pedía cambios, Pere Romeu tampoco tenía muchas opciones para variar el guion. En el banquillo esperaban Mapi, Torrejón, Vicky, Ona y las dos jugadoras del filial, Fenger y Anna Quer. Con la entrada de Vicky y Ona, sobre todo, el equipo ganó profundidad y empezó a generar más peligro.

A la desesperada, Romeu colocó a Torrejón de ‘9’, se quedó sin pivote e hizo debutar a Fenger. Y el gol llegó en el añadido, pero fue anulado.

Dos jugadas decisivas, dos polémicas

No se puede analizar el partido sin mencionar que las dos acciones determinantes —el gol de la Real y el anulado al Barça— llegaron envueltas en polémica arbitral. El tanto de Imade fue de penalti por unas manos de Laia Aleixandri que la colegiada no señaló en primera instancia. Las tomas que vio la asistente en el monitor del VAR no eran claras, pues no se apreciaba si el balón venía de un rebote.

El gol anulado al Barça en el descuento, que habría supuesto el empate, generó todavía más dudas. La árbitra lo invalidó por fuera de juego de Fenger y, tras revisarlo la asistente en el VAR —cuando, al ser una acción determinante, debería haber acudido la propia colegiada—, la decisión se mantuvo. Las imágenes no permitían ver si Fenger peinaba el balón ni si, en el momento del cabezazo de Paredes, estaba realmente adelantada. Una jugadora de la Real parecía poder habilitarla, pero no existía ninguna toma concluyente. Dos jugadas clave en las que el VAR, por falta de buenas imágenes, no ayudó demasiado.

La colegiada anuló este gol de Paredes ante la Real Sociedad por fuera de juego de Fenger / DAZN

No fue un buen partido del Barça, pero tampoco motivo para encender las alarmas. El contexto era el que era y ahora toca preparar lo que viene. Eso sí, el equipo ya no puede permitirse más relajaciones en Liga: Real Sociedad y Real Madrid están a solo cuatro puntos, y el duelo ante el Deportivo del próximo fin de semana será más importante de lo previsto