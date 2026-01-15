Claudia Pina llega a los 200

Claudia Pina ya forma parte del selecto grupo de futbolistas que han llegado a los 200 partidos con el FC Barcelona. La atacante azulgrana alcanzó esta cifra simbólica el miércoles, en la contundente victoria del Barça femenino frente al Atlético de Madrid (5-0), correspondiente a la 17ª jornada de la Liga F, disputada en el Estadi Johan Cruyff. Pina fue titular y disputó 79 minutos antes de dejar su lugar a Salma Paralluelo.

La efeméride no podía llegar en una fecha más especial. Exactamente, ocho años antes, también un 14 de enero, Claudia Pina debutaba con el primer equipo. Fue en 2018, en un partido de Liga ante el Zaragoza, cuando la futbolista de Montcada i Reixac dio sus primeros pasos en la élite. Desde entonces, su progresión ha sido constante hasta convertirse en una pieza clave dentro del proyecto azulgrana.

Los 200 encuentros oficiales de Pina se reparten entre cinco competiciones distintas, reflejo de la regularidad y la importancia que ha tenido a lo largo de las temporadas. La mayoría han llegado en la Liga, con 132 partidos, mientras que en la UEFA Women’s Champions League ha disputado 41. A ellos se suman 15 encuentros de Copa de la Reina, siete de Supercopa de España y cinco de Copa Catalunya.

A nivel goleador, sus cifras hablan por sí solas. Claudia Pina ha firmado 94 goles con la camiseta del Barça en competiciones oficiales. De ellos, 62 han llegado en la Liga, 18 en la Champions, seis en la Copa de la Reina, tres en la Supercopa y cinco en la Copa Catalunya. Un rendimiento que tuvo su punto álgido la pasada temporada, cuando terminó como máxima goleadora de la Champions League.