Claudia Pina lidera, con un hat-trick, otra goleada blaugrana

Claudia Pina volvió a firmar tres goles en un partido especial para la delantera de Montcada. Pina jugó cedida en el Sevilla en la temporada 2020-21 y en su nuevo retorno a la capital hispalense se lució con otra actuación brillante. El Barça no necesito su mejor versión futbolística para golear a un Sevilla que apenas pudo resistir 19 minutos.

El Barça se tomó con calma su visita a la Ciudad Deportiva Jesús Navas. Las jugadoras de Pere Romeu supieron imponer su superioridad sin ofrecer un juego brillante aunque las ocasiones llegaron con frecuencia a la portería de la exblaugrana Esther Sullastres.

La primera ocasión barcelonista llegaba en el minuto cinco con una falta que sirvió en corto Pina y Mapi León ejecutó un centro peligroso que sacó como pudo Sullastres. La guardameta con pasado blaugrana se lució justo después con un derechazo bestial de Claudia Pina.

El primer gol barcelonista llevó el sello de Salma Paralluelo con un remate sutil que las sevillistas no pudieron neutralizar. El gol animó al equipo de Pere Romeu y tanto Vicki como Patri rozaron la segunda diana.

Salma Paralluelo abrió la lata en Sevilla / FCB

El 0-2 que encarrilaba definitivamente el partido lo anotó Claudia Pina. Jugada clásica de la '9' del Barça, que vuelve a recibir sola en el extremo para quebrar hacia dentro y rasear un disparo suave y colocado que se aleja de Sullastres y sube al electrónico.

El Sevilla no logró que el Barça arrancara la segunda mitad con un gol que liquidase las esperanzas locales. Una gran asistencia de Patri Guijarro fue el preludio del gol de Vicki López que volvió a reivindicar su enorme calidad.

Las jugadoras del barça celebraron cinco goles en Sevilla / FCB

Con el ingreso de Pajor, Alexia y Graham Hansen el Barça ganó potencial ofensivo y ambición. Una acción iniciada por Alexia acabó en un penalti que resolvió Claudia Pina. La 9 del Barça culminó la goleada con un tanto de oportunismo que certifica su excelente momento de forma. Sin apretar en exceso el acelerador el Barça marcó cinco goles y ya lidera en solitario el campeonato liguero.