Claudia Pina ya es la jugadora más valiosa del mundo

Claudia Pina ya es la jugadora con mayor valor de mercado del fútbol femenino mundial. La futbolista del Barça ha alcanzado los dos millones de euros tras recibir una actualización al alza de 800.000 euros, convirtiéndose además en la primera jugadora que llega a esta cifra, según los datos de Soccerdonna y Transfermarkt.

El salto de Pina es especialmente significativo por la velocidad con la que ha aumentado su valor en los últimos años. En julio de 2024 estaba tasada en 300.000 euros. Un año después, en julio de 2025, ya alcanzaba los 1,1 millones. Ahora, apenas un año más tarde, se sitúa en los dos millones.

La azulgrana encabeza un ranking en el que le siguen Alessia Russo (Arsenal), con 1,8 millones; Klara Bühl (Bayern), con 1,65; y Aitana Bonmatí, también del Barça, con 1,6. Vicky López (1,5), Ewa Pajor (1,35) y Patri Guijarro (1,25) completan la presencia azulgrana entre las ocho primeras.

El dominio del Barça es evidente: cinco de las diez jugadoras con mayor valor de mercado del mundo pertenecen actualmente al club. Además, dos de las restantes fueron azulgranas durante buena parte de sus carreras: Alexia Putellas, ahora en el London City Lionesses, ocupa la novena posición con 1,15 millones, y Mariona Caldentey, actualmente en el Arsenal, es décima con 1,1.

La superioridad azulgrana se acentúa todavía más si se amplía el foco a la Liga F. Nueve de las diez primeras jugadoras del campeonato pertenecen al Barça —Pina, Aitana, Vicky, Pajor, Patri, Graham Hansen (1M), Laia Aleixandri (1M), Kerolin Nicoli (950k) y Clara Serrajordi (900k)—, mientras que las dos restantes son del Real Madrid: Linda Caicedo (1M) y, empatada con Serrajordi, Felicia Schröder (900k). Un reflejo del peso del Barça también en el mercado.