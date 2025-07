Claudia Pina habla sobre su futuro en el Barça

El contrato de Claudia Pina con el Barça termina en un año, el 30 de junio de 2026. La situación económica del club es tan delicada que le ha obligado a desprenderse de futbolistas como Fridolina Rolfö, Ellie Roebuck, Bruna Vilamala o Martina Fernández, más allá de Ingrid Engen, que se ha ido libre al OL Lyonnes.

“A mí, obviamente, me gustaría seguir en el Barça. Siempre lo he dicho: es el club de mi vida. Este año es el que más he disfrutado futbolísticamente, así que me siento muy bien en casa”, dice la de Montcada sobre su futuro durante una entrevista con SPORT en Lausanne, Suiza, disponible este jueves. “Si sigo teniendo minutos y sigo a este nivel, me gustaría que el club también pudiera contar conmigo, porque espero que sea algo recíproco”, añade.

Esta temporada ha sido, además, la máxima goleadora de la Champions, aunque el Barça no consiguió ganar el título, que se llevó el Arsenal.

En defensa de Pere Romeu

Y, preguntada por ello, Pina habla de Pere Romeu, que es quien le ha dado por fin esa regularidad y confianza que buscaba. “Siendo segundo, ya había buen feeling. Nos llevábamos bastante bien”, dice. “Creo que es un entrenador que sabe muchísimo de fútbol y que nos ha enseñado muchas cosas. Si al final hubiésemos ganado la Champions, no le hubiesen caído la mitad de críticas que creo que ha recibido. Sinceramente, y desde mi punto de vista, creo que no lo merece. Es fútbol, curramos muy duro, aprendemos cosas nuevas y mejoramos como equipo e individualmente. Y todo es en gran parte gracias a él y a todo su staff técnico”, añade.

“Creo que muchas veces es muy fácil hablar desde fuera, pero también hay que ver todo el trabajo que estamos haciendo cada día, que es muy duro y largo. A veces solo se ve lo bonito. Y este trofeo [la Bota de Oro de la Champions] es en parte gracias a él, porque con la confianza que me dio pude ser la máxima goleadora de la competición”, sentencia