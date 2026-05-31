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FC Barcelona (F)

Claudia Pina se corona como pichichi de la Liga F

La delantera azulgrana conquista su primer pichichi con 21 goles en Liga en una temporada en la que el Barça volvió a repartir el gol entre todas sus futbolistas

¡Claudia Pina arremetió al Levante con un doblete!

¡Claudia Pina arremetió al Levante con un doblete!

¡Claudia Pina arremetió al Levante con un doblete! / TV3

Maria Tikas

Maria Tikas

Claudia Pina cerró la temporada como máxima goleadora de la Liga F. La delantera del Barça conquistó su primer ‘pitxitxi’ tras firmar 21 goles y cinco asistencias en los 27 partidos que ha disputado este curso, confirmando la explosión definitiva de una futbolista diferencial en el ataque azulgrana.

Por detrás de Pina aparece otra culé, Ewa Pajor, que terminó la competición con 16 goles y cinco asistencias. La polaca, además, acabó la temporada como máxima goleadora de la Champions League. Entre ambas han liderado el potencial ofensivo de un Barça que ha vuelto a arrasar en ataque.

Completan el top-5 de goleadoras Caroline Weir, del Real Madrid, con 14 tantos y cinco asistencias; Edna Imade, cedida por el Bayern en la Real Sociedad durante la primera mitad de temporada, con 11 goles; y Sonya Keefe, del Granada, también con 11.

El dominio azulgrana en ataque queda todavía más reflejado en el top-10 de máximas goleadoras, donde aparecen otras cuatro futbolistas del Barça: Caroline Graham Hansen (10 goles y 10 asistencias), Vicky López (10 goles y 9 asistencias), Kika Nazareth (10 goles y 9 asistencias) y Alexia Putellas (9 goles y 7 asistencias).

Marcan todas

Más allá de los nombres propios, el dato que mejor explica el poder ofensivo del Barça es el reparto del gol. Todas las jugadoras de campo marcaron esta temporada, incluyendo futbolistas del filial como Carla Julià, autora de seis goles y cinco asistencias, Martine Fenger, con tres tantos, o Ainoa Gómez, que también vio puerta.

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En la portería, el Trofeo Zamora fue para Julia Arrula, guardameta de la Real Sociedad, que terminó con un coeficiente de 0,86 tras encajar 19 goles en 22 partidos

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