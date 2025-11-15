Liga F
Así está la clasificación de la Liga F tras la goleada del Barcelona contra el Real Madrid
Consulta como está la clasificación de la Liga F durante la undécima jornada de la fase liga y la posición que ocupan Barcelona, Real Madrid y Atlético
La Liga F comienza a avanzar hacia el ecuador de la temporada, y algunos equipos se están desmarcando en busca de sus respectivos objetivos. La disputa de la jornada 11 ha comportado algunos cambios significativos en la clasificación, destacando el gran golpe que se ha producido en la carrera por el liderato.
La victoria del Barça sobre el Real Madrid en el primer Clásico de la temporada ha propiciado que las de Pere Romeu asesten el primer gran 'hachazo' en la cima de la clasificación. El doblete de Ewa Pajor y los tantos de Sydney Schertenleib y Aitana Bonmatí en el descuento se han traducido en una diferencia de 7 puntos entre azulgranas y blancas.
En el tercer escalón figura la Real Sociedad, aunque este mismo domingo podría dar el salto. En caso de conseguir puntuar en el derbi vasco, las 'txuri-urdin' asaltarían la segunda posición en la que ahora mismo se encuentra el Real Madrid.
En la zona roja, el Deportivo ha mejorado sensiblemente su situación a costa de hundir aún más al Levante. La victoria por la mínima de las de A Coruña deja a las granotas a una distancia de 7 puntos de la salvación.
¿Cómo está la clasificación de la Liga F durante la jornada 11?
Cada jornada, tras el pitido final de cada uno de los partidos que la componen, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de la Liga F con las posiciones actualizadas
