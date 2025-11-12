Así está la clasificación de la Champions League Femenina tras la victoria del Barcelona contra el OH Leuven

La Champions League Femenina 2025-26 acoge los últimos coletazos de la tercera jornada, y algunos equipos comienzan a desmarcarse en busca de sus respectivos objetivos. A falta de la disputa de los últimos partidos, ya es posible comenzar a imaginar quienes son las grandes candidatas a afianzarse en la zona noble y quienes tendrán que sudar para revertir su mala dinámica.

Uno de los equipos que más encarrilada tiene su presencia en la siguiente ronda es el Barça, único conjunto junto a OL Lyonnes que cuenta por victorias sus participaciones en la fase liga. Las de Pere Romeu, además, cuentan con el liderato en solitario gracias a su amplia ventaja en el average, dónde atesoran un +13 por el +6 de las francesas.

El Real Madrid formaba parte de este selecto club hasta esta última jornada, pero el empate ante el París FC les privó de la posibilidad de dar continuidad a esta racha triunfal. A pesar de este 'tropiezo', las blancas ocupan una muy meritoria cuarta posición en la clasificación.

El Real Madrid no pudo pasar del empate ante el París FC en la tercera jornada de la fase liga de la Champions Femenina / EFE

El último de los representantes españoles en salir a escena será el Atlético de Madrid, que mide sus fuerzas contra la Juventus. Después de su última derrota ante el Manchester United, los puntos en juego esta noche son vitales para los intereses de las rojiblancas.

¿Cómo está la clasificación de la Champions League Femenina durante la jornada 3 de la fase liga?

Cada jornada, una vez finalizados los partidos del segundo turno del día, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de la Champions League Femenina con los equipos provisionalmente clasificados para cuartos, los que accederían al playoff y los que no superarían el corte.

La fase liga de la Champions League Femenina cuenta con un sistema único de clasificación para los 18 participantes. Los cuatro primeros accederán directamente a los cuartos de final, mientras que los equipos comprendidos entre la 5ª y la 12ª posición deberán disputar un 'playoff' para completar las cuatro plazas restantes.