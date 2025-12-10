Así está la clasificación de la Champions League Femenina en la penúltima jornada de la fase liga

La Champions League Femenina 2025-26 afronta los últimos coletazos de su quinta jornada, y llega el momento de la verdad para muchos de los equipos involucrados. Lo que suceda a lo largo de los últimos días será determinante para saber qué equipos acceden directamente a cuartos de final, quiénes tendrán una última oportunidad en el playoff y quiénes quedarán eliminados.

Uno de los equipos que más encarrilada tiene su presencia en la siguiente ronda es el Barça, que esta tarde mide sus fuerzas ante el Benfica. Una victoria esta jornada permitiría a las azulgranas elevar su contador particular hasta los 13 puntos, quedando prácticamente asegurada su posición entre las cuatro primeras clasificadas independientemente de lo que suceda en el resto de duelos.

A este selecto grupo también pretende pertenecer el Real Madrid, que el martes dio un paso de gigante en su objetivo al tumbar a un rival directo como el Wolfsburgo. Los goles de María Méndez y Linda Caicedo permitieron a las blancas situar su registro en los 10 puntos y asaltar la cuarta posición de la clasificación, la última que da acceso directo a cuartos.

El Real Madrid celebra uno de sus goles contra el Wolfsburgo en la Champions League Femenina / EFE

Más difícil lo tiene el Atlético de Madrid, aunque las dos últimas victorias han mejorado sensiblemente su situación. Las rojiblancas ocupan la 10ª posición con 6 puntos de los 12 disputados, y esta miden sus fuerzas ante el Bayern de Múnich con el aliciente de poder adelantarle en la clasificación.

¿Cómo está la clasificación de la Champions League Femenina durante la jornada 5 de la fase liga?

Cada jornada, una vez finalizados los partidos del segundo turno del día, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de la Champions League Femenina con los equipos provisionalmente clasificados para cuartos, los que accederían al playoff y los que no superarían el corte.

La fase liga de la Champions League Femenina cuenta con un sistema único de clasificación para los 18 participantes. Los cuatro primeros accederán directamente a los cuartos de final, mientras que los equipos comprendidos entre la 5ª y la 12ª posición deberán disputar un 'playoff' para completar las cuatro plazas restantes.