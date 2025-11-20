Así está la clasificación de la Champions League Femenina: el Barça busca el liderato y el Real Madrid pierde fuelle

La Champions League Femenina 2025-26 acoge los últimos coletazos de la cuarta jornada, y algunos equipos comienzan a avanzar en firme para alcanzar sus respectivos objetivos. A falta de la disputa de los últimos partidos, ya es posible comenzar a imaginar quienes son las grandes candidatas a afianzarse en las cuatro primeras posiciones y quienes tendrán que sudar para revertir su mala dinámica.

Uno de los equipos que más encarrilada tiene su presencia en la siguiente ronda es el Barça, que esta noche medirá sus fuerzas ante el Chelsea. A las azulgranas les basta con puntuar para asegurar matemáticamente los playoffs, algo que también consiguió el OL Lyonnes el martes tras una heroica remontada ante la Juventus (3-3), mientras que una victoria reforzaría su liderato y supondría un paso en firme hacia los cuartos de final.

Diferente es la situación del Real Madrid, que en las dos últimas jornadas ha visto frenado su buen inicio en la máxima competición europea. Las madridistas empezaron mandando ante el Arsenal, pero el doblete de Alessia Russo les relega hasta la sexta posición de la clasificación y les aleja del sueño del billete directo.

Alessia Russo celebra uno de sus goles contra el Real Madrid / EFE

La otra cara de la moneda en la presente jornada la representa el Atlético de Madrid, que ha conseguido mejorar sensiblemente su mala situación a base de goles. El contundente 0-4 en el feudo del Twente eleva a las rojiblancas momentáneamente hasta la 8ª posición de la clasificación y espanta a los fantasmas de una eliminación prematura.

¿Cómo está la clasificación de la Champions League Femenina durante la jornada 4 de la fase liga?

Cada jornada, una vez finalizados los partidos del segundo turno del día, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de la Champions League Femenina con los equipos provisionalmente clasificados para cuartos, los que accederían al playoff y los que no superarían el corte.

La fase liga de la Champions League Femenina cuenta con un sistema único de clasificación para los 18 participantes. Los cuatro primeros accederán directamente a los cuartos de final, mientras que los equipos comprendidos entre la 5ª y la 12ª posición deberán disputar un 'playoff' para completar las cuatro plazas restantes.