Así está la clasificación de la Champions League Femenina 2025-26 tras la victoria del Barcelona contra la Roma

La Champions League Femenina 2025-26 da paso a su segunda jornada, y algunos equipos comienzan a avanzar en firme para cumplir sus respectivos objetivos. Con la mitad de los partidos disputados, ya es posible comenzar a imaginar quienes son las grandes candidatas a afianzarse en la zona noble y quienes tendrán que sudar para revertir su mala dinámica.

Uno de los equipos que parece más decidido a encarrilar su presencia en la siguiente ronda es el FC Barcelona, que termina la jornada con pleno de puntos y un sólido +10 en el average general. La goleada inaugural ante el Bayern, sumada a la victoria contra la Roma, otorgan a las de Pere Romeu un importante colchón de goles en caso de empate a puntos.

Wolfsburgo y OL Lyonnes, las dos otras gigantes de la máxima competición europea, son los otros dos equipos que cuentan por victorias sus dos partidos disputados. Real Madrid y Atlético tendrán el privilegio de unirse a este selecto club si consiguen imponerse ante PSG y Manchester United respectivamente.

¿Cómo está la clasificación de la Champions League Femenina durante la jornada 2 de la fase liga?

Cada jornada, una vez finalizados los partidos del segundo turno del día, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de la Champions League Femenina con los equipos provisionalmente clasificados para cuartos, los que accederían al playoff y los que no superarían el corte.

La fase liga de la Champions League Femenina cuenta con un sistema único de clasificación para los 18 participantes. Los cuatro primeros accederán directamente a los cuartos de final, mientras que los equipos comprendidos entre la 5ª y la 12ª posición deberán disputar un 'playoff' para completar las cuatro plazas restantes.