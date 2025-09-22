Así está la clasificación del Balón de Oro femenino 2025: Claudia Pina, fuera del 'top-10'

La gala del Balón de Oro 2025 encumbrará esta noche a la mejor jugadora de la temporada. Alessia Russo afronta las votaciones como favorita por méritos colectivos, pero Aitana Bonmatí, Mariona o Alexia también llegan con grandes opciones de llevarse el galardón

La entrega del preciado trofeo será el colofón final de la gala, pero la organización ya ha comenzado a confirmar las primeras posiciones en la lista de 30 nominadas. El primer nombre en salir a la luz ha sido el de la madridista Caroline Weir, que cierra la lista ocupando la 30ª posición.

Desde SPORT, puedes consultar las posiciones que ocupa cada futbolista en la clasificación del Balón de Oro con actualizaciones en directo.

¿Cómo está la clasificación del Balón de Oro femenino 2025?

11 - Claudia Pina

12 - Marta

13 - Caroline Graham Hansen

14 - Barbra Banda

15 - Sandi Baltimore

16 - Cristiana Girelli

17 - Temwa Chawinga

18 - Melchie Dumornay

19 - Klara Bühl

20 - Pernille Harder

21 - Amanda Gutierres

22 - Esther González

23 - Johanna Kaneryd

24 - Sofia Cantore

25 - Emily Fox

26 - Lindsey Hearps

27 - Clara Mateo

28 - Frida Maanum

29 - Steph Catley

30 - Caroline Weir

Desde SPORT, podrás seguir todo lo que suceda durante la gala del Balón de Oro 2025 a través de nuestras narraciones en directo, así como las últimas noticias, los galardonados y las declaraciones de los protagonistas.