Balón de Oro 2025
Así está la clasificación del Balón de Oro femenino 2025: Claudia Pina, fuera del 'top-10'
Consulta las posiciones que las posiciones que ocupa cada futbolista en la clasificación del Balón de Oro con actualizaciones en directo
La gala del Balón de Oro 2025 encumbrará esta noche a la mejor jugadora de la temporada. Alessia Russo afronta las votaciones como favorita por méritos colectivos, pero Aitana Bonmatí, Mariona o Alexia también llegan con grandes opciones de llevarse el galardón
La entrega del preciado trofeo será el colofón final de la gala, pero la organización ya ha comenzado a confirmar las primeras posiciones en la lista de 30 nominadas. El primer nombre en salir a la luz ha sido el de la madridista Caroline Weir, que cierra la lista ocupando la 30ª posición.
Desde SPORT, puedes consultar las posiciones que ocupa cada futbolista en la clasificación del Balón de Oro con actualizaciones en directo.
¿Cómo está la clasificación del Balón de Oro femenino 2025?
11 - Claudia Pina
12 - Marta
13 - Caroline Graham Hansen
14 - Barbra Banda
15 - Sandi Baltimore
16 - Cristiana Girelli
17 - Temwa Chawinga
18 - Melchie Dumornay
19 - Klara Bühl
20 - Pernille Harder
21 - Amanda Gutierres
22 - Esther González
23 - Johanna Kaneryd
24 - Sofia Cantore
25 - Emily Fox
26 - Lindsey Hearps
27 - Clara Mateo
28 - Frida Maanum
29 - Steph Catley
30 - Caroline Weir
