El clásico vuelve a Montjuïc: orgullo, revancha y medio título en juego

Llega el partido más grande de la temporada. El Clásico vuelve este sábado (16.00h) a Montjuïc, un escenario que ya ha presenciado capítulos memorables de una rivalidad moderna que nació en 2019 —y que incluye los dos duelos previos contra el Tacón antes de su absorción definitiva por el Real Madrid—. En total son 21 Clásicos, con un balance casi imposible: 20 victorias del Barça y solo una blanca, precisamente la del último precedente. Un 1-3 que sigue escociendo en el vestuario azulgrana y que convierte este duelo en algo más que un partido: una oportunidad de redención.

El Barça llega lanzado, con un colectivo que funciona como un engranaje perfecto y con gran parte de la plantilla en un momento dulce, a pesar de las bajas (quedan Patri y Salma) que ha sufrido. Jugadoras como Vicky López, Alexia, Aitana, Paredes, Aleixandri, Pina y compañía sostienen un once que fluye con naturalidad. A ello se suman dos regresos clave: Ewa Pajor y Kika Nazareth. Pere Romeu ha ido recuperando sensaciones con ambas, dándoles minutos contra el Depor y el Leuven en Champions —media hora para la polaca en ambos encuentros y 45’ + 23’ para la portuguesa—. Pajor podría volver al once inicial, lo que permitiría que Graham recuperase su trono en la banda, aunque Vicky también oposita seriamente a la titularidad.

Enfrente, un Real Madrid que parece haber dado con la tecla tras un inicio irregular. La llegada de Pau Quesada no tuvo un impacto inmediato y las primeras jornadas despertaron dudas, pero el equipo ha encontrado su camino. En Europa compite bien —aunque empató en el añadido ante el Paris FC esta misma semana— y llega al Clásico con la confianza que da saber que ya ganaron en este mismo estadio. Futbolistas como Linda Caicedo, Caroline Weir o Eva Navarro llegan en plena forma, y la dupla de centrales Lakrar–María Méndez ha consolidado una defensa que ha dado un salto cualitativo desde la temporada pasada.

El balance

El Clásico no solo se explica desde la historia. También desde el presente. Barça y Real Madrid son ahora mismo las dos mejores defensas de la Liga F: las azulgranas solo han encajado dos goles; las blancas, seis. Barcelona, además, se ha convertido en un fortín: las de Pere Romeu han ganado sus últimos siete partidos de Liga como locales sin recibir un solo gol y con una media de 4,8 tantos por encuentro. El Madrid, en cambio, domina el balón parado y el juego aéreo: es el equipo que más goles de cabeza ha marcado esta temporada (cinco). Un detalle que puede ser clave ante un Barça que —junto al Tenerife— es el único equipo que aún no ha recibido ningún gol por arriba.

Pajor celebra con Graham su doblete ante el Real Madrid / FCB

Y la amenaza ofensiva más constante tiene nombre propio: Caroline Graham Hansen, que ha participado en nueve goles contra el Madrid desde 2019 (tres goles y seis asistencias), más que ninguna otra jugadora. En la tabla histórica de goleadoras, domina Alexia Putellas, con diez tantos. Le siguen Patri Guijarro y Ewa Pajor (siete cada una); Claudia Pina, Mariona Caldentey (ahora en el Arsenal), Salma Paralluelo y la propia Graham (con cinco); y ya con cuatro aparecen Aitana Bonmatí y Lieke Martens, retirada este verano. La única futbolista del Real Madrid en ese top-10 es Caroline Weir, con tres goles: un reflejo de la diferencia entre ambos ataques a lo largo de los años.

Sobre el papel, el histórico dice que el Barça “tiene tomada la medida” al Madrid: 21 duelos oficiales, 20 victorias culés, 82 goles a favor y solo 11 en contra. Pero los Clásicos no entienden de estadísticas. Entienden de orgullo, de heridas recientes y de quién impone su jerarquía cuando el balón quema. Este sábado, Montjuïc vuelve a encender la llama. El Barça busca justicia poética. El Madrid, repetir la excepción. El Clásico, otra vez, lo quiere todo