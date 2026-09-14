El clásico de la Liga F ya tiene fecha

El partido entre FC Barcelona y Real Madrid, correspondiente a la jornada 6 de la Liga F, ya tiene fecha. El encuentro se disputará el próximo domingo 4 de octubre a las 17 horas en el Spotify Camp Nou, que albergará el clásico femenino por tercera vez en su historia. Las tres últimas visitas del club blanco a Barcelona en la competición nacional tuvieron lugar en el Estadi Olímpic Lluís Companys, con motivo de las obras del templo azulgrana

El Barça, hasta la fecha, se ha visto las caras con el Real Madrid en dos ocasiones en el Camp Nou, una en liga en 2022 y la otra en los cuartos de final de la Champions en 2026. El conjunto de Pere Romeu, que estrenará esta temporada el feudo barcelonista contra el máximo rival, solo tiene previsto disputar un duelo de la Liga F en el Camp Nou, precisamente el clásico del día 4. No así en la Liga de Campeones. El club, de hecho, ya ha anunciado que el partido contra el Arsenal de la fase liga se celebrará en el templo catalán, el próximo 11 de noviembre a las 18:45 horas.

Con estos dos compromisos, será la tercera y cuarta vez que las catalanas pisen el estadio tras su reapertura. El clásico de los cuartos de final de la Champions 2026 fue el primero en el remodelado Camp Nou. En el choque contra el Real Madrid, las chicas de Pere Romeu arrasaron a su rival con un contundente 6-0. Aquel encuentro, disputado en Jueves Santo y en el que se rindió homenaje a Alexia Putellas por sus 500 partidos con el club catalán, reunió a 60.067 espectadores.

Por otro lado, el Barça femenino regresó poco después al feudo azulgrana para disputar la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich. El FC Barcelona venció por 4-2 ante la atenta mirada de 60.021 aficionados para certificar su billete a la gran final de Oslo, donde alzaría la Champions por cuarta vez en su historia.

El próximo domingo 4 de octubre a las 17 horas, el FC Barcelona volverá a pisar el césped del templo barcelonista para recibir al Real Madrid en la jornada 6 de la Liga F. Actualmente, las catalanas lideran la clasificación con nueve puntos en tres partidos, fruto de tres victorias contra Tenerife (5-0), Sevilla (0-4) y Atlético (4-2). El Real Madrid, por su parte, suma siete puntos, después de empatar ante el Eibar (0-0) y ganar a las colchoneras (3-2) y al Deportivo da Coruña (0-2).