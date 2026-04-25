El clásico de filiales también es blaugrana… pero la Liga se decidirá en la última jornada

El filial azulgrana cumplió con su parte y se impuso con claridad al Real Madrid B (3-0) en el duelo de filiales, en una victoria sólida que le mantiene en lo más alto de la Primera RFEF a falta de una jornada. Las de Òscar Belis dominaron el partido y sellaron el triunfo con los goles de Laia Martret, Celia Segura y Rosalía Domínguez.

Precisamente Rosalía vive una semana redonda: tras debutar como titular con el primer equipo en el derbi que valió una Liga, la delantera volvió a ver puerta con el filial para redondear su gran momento.

Sin embargo, el Barça B no pudo cantar el alirón. El Alavés, ya ascendido, también hizo los deberes y superó al Valencia por la mínima (1-0), demostrando que no renuncia al título.

Así, las azulgranas lideran la clasificación con 57 puntos, dos más que el conjunto vitoriano (55), y todo se decidirá en la última jornada. El Barça B visitará al Alba Fundación en Albacete, mientras que el Alavés se enfrentará a Osasuna en Pamplona en un desenlace que promete máxima emoción. El Barça C ya es campeón y se jugará el ascenso a Segunda RFEF y el Juvenil puede ganar su Liga este fin de semana