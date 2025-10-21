El clásico femenino Barça - Real Madrid de la Liga F ya tiene sede, fecha y hora

En semana de clásico masculino, LaLiga F ha anunciado cuándo se disputará el FC Barcelona - Real Madrid femenino. El encuentro tendrá lugar en el Estadi Olímpic Lluís Companys el próximo sábado 15 de noviembre a las 16.00 horas, en el que será el debut esta temporada de las azulgranas en la 'montaña mágica'.

El balance es claramente favorable al Barça, quien ha ganado 18 clásicos de los 19 que se han disputado. Sin embargo, en el último precedente liguero entre ambas, el Real Madrid logró la primera victoria de su historia ante su máximo rival. El equipo dirigido por entonces por Alberto Toril derrotó a las catalanas por 1-3, en uno de los tres duelos que se han celebrado en el Lluís Companys.

En las ocho jornadas que han transcurrido de competición, el Barça ya aventaja en siete unidades al equipo madrileño, que se encuentra en segundo lugar igualado a puntos con la Real Sociedad. En la Champions, azulgranas y blancas también se sitúan en lo más alto, después de sumar dos triunfos en los dos primeros partidos de competición europea.

El Barça ha anunciado esta mañana que las entradas para los socios ya están a la venta con un precio de 12 euros, lo que supone un descuento del 40% respecto al público general. Para el resto de aficionados, las entradas estarán disponibles a partir de mañana 22 de octubre a las 10.00 horas. El precio para las peñas es de 16 euros, mientras que para el público general, de 20.