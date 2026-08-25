El clásico de la Liga F se jugará en el Spotify Camp Nou

El primer clásico femenino de la temporada ya tiene fecha y recinto. El partido se disputará el fin de semana del 3-4 de octubre en el Spotify Camp Nou. De esta manera, el público barcelonista podrá disfrutar del equipo de Pere Romeu en el gran estadio barcelonista.

La directiva blaugrana continúa con la idea de llevar los partidos de enjundia al Spotify Camp Nou. Así ha ocurrido en la Champions League y pasará también en el clásico liguero correspondiente a la sexta jornada.

El Barça vuelve a iniciar la temporada con el objetivo de luchar por todos los títulos. Su superioridad en la Liga F es absoluta y quiere volver a mandar en el campeonato femenino profesional.

El conjunto barcelonista debuta en la Liga F este domingo 30 de agosto ante el Costa Adeje Tenerife en un encuentro que se disputará a las 19.00 h.

Precedentes

El Barça ya jugó el clásico de la temporada pasada en los cuartos de final de la Champions League, venciendo por una escandalosa goleada por 6-0 al Real Madrid. Tras casi tres años de ausencia por las obras, las blaugranas arrasaron en su vuelta al estadio: 60.067 espectadores (récord de asistencia tras la vuelta por las obras )que se congregaron el Jueves Santo para ver este recital de goles.

Las semifinales se jugaron ante el Bayern de Múnich el 3 de mayo en la vuelta con victoria por 4-2 con una asistencia también muy destacable de 60.021 aficionados.

Esta victoria supuso el billete para la final de Oslo, la séptima de la historia y la sexta consecutiva en la máxima competición europea. Posteriormente, llegó la cuarta Champions de la sección.