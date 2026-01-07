¡Clásico en cuartos de final de la Copa de la Reina!

El FC Barcelona femenino de Pere Romeu se medirá al Real Madrid en el Estadio Alfredo Di Stéfano en la ronda de cuartos de final de la Copa de la Reina, que se disputará entre el 3, 4 y 5 de febrero a partido único. Al ser los ocho conjuntos restantes de Primera División, el sorteo no estaba condicionado, lo cual permitirá ver un clásico antes que la pasada campaña, cuando se midieron en semifinales.

Las azulgranas llegan a la antepenúltima fase tras haber derrotado por 1-6 al Alavés en octavos, cuando entraron en la competición. En aquel partido Kika Nazareth, Schertenleib, Graham Hansen y Serrajordi anotaron los tantos, más allá de dos goles en propia puerta de las locales.

Sydney Schertenleib y Kika Nazareth celebran el gol de la suiza / Dani Barbeito

Sumando todas las competiciones, el Barça lleva seis victorias consecutivas desde que empatara en Londres frente al Chelsea. Esta espectacular racha ha permitido a las culers colocarse en cuartos de final tanto de la UEFA Women's Champions League como de la Copa de la Reina, así como para reafirmar su liderato en Liga F con siete puntos más que el Real Madrid. No obstante, hasta el próximo choque copero las dirigidas por Pere Romeu jugarán hasta un máximo de seis partidos, cuatro de la competición doméstica y, en caso de superar las semifinales, dos de Supercopa de España, en el que podría ser el primer título de la temporada.

Por su parte, el Real Madrid llega a cuartos tras superar al Espanyol por 0-4. Sin embargo, las madridistas en Europa no han podido clasificar de forma directa, por lo que se medirá al Paris FC en febrero en una ronda previa de la que también saldrá el rival del FC Barcelona en cuartos de Champions.

La Real Sociedad, rival del Levante LP Badalona

Para el Levante LP Badalona, los emparejamientos han determinado que deberá medirse a las terceras clasificadas de la Liga F a domicilio, la Real Sociedad. De esta manera, la suerte no ha acompañado a ninguno de los equipos catalanes, que deberán sudar para conseguir el billete a las semifinales. Las otras dos eliminatorias de cuartos serán Atlético de Madrid - Athletic Club y Madrid CFF - Tenerife.