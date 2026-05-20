Clara Serrajordi o Vicky López, las opciones del Barça para suplir a Aitana en la final de Champions

Una de las principales incógnitas del Barça femenino de cara a la final de la Champions en Oslo es si Aitana Bonmatí será titular. Según el último episodio del pódcast 'Fem Futbol' de Catalunya Ràdio, la jugadora de Sant Pere de Ribes se entrena con dolor en la zona operada.

El momento en que Aitana Bonmatí ha reaparecido, cinco meses después de su fractura de peroné / Enric Fontcuberta

Aunque las fuentes aseguran que ese dolor no le impediría rendir a pleno rendimiento, todo indica que no partirá de inicio. En el mismo pódcast se explica que, en la final de la Copa de la Reina, se esperaba que sumara más minutos, pero el técnico Pere Romeu no quiere forzarla. Con Aitana entre algodones, la batalla por una plaza en el once se libra entre la canterana Clara Serrajordi y Vicky López.

Serrajordi vs Vicky

La de Llinars del Vallès se ve como un perfil más físico, con gran capacidad de recuperación, anticipación y conducción para romper líneas. Su dinamismo le permite aprovechar mejor los espacios, algo clave ante el Olympique de Lyon, uno de los mejores equipos del mundo al contraataque.

Kika y Serrajordi celebran un gol a lo Hannah Montana / Dani Barbeito / SPO

Serrajordi ha sido titular en dos de los partidos más importantes de Champions hasta ahora: la ida de cuartos ante el Real Madrid en el Di Stéfano (victoria 2-6 con buena actuación de Clara) y la vuelta de semis ante el Bayern en el Spotify Camp Nou, donde salió sustituida precisamente por la entrada de Aitana. Su rendimiento en estos duelos de alto nivel la coloca por delante.

Por su parte, Vicky López aporta experiencia en finales. Fue titular en la última Copa de la Reina ante el Atlético (con asistencia incluida a Esmee Brugts) y acumula más rodaje en citas decisivas, aunque en la final anterior ante el Arsenal se quedara sin minutos. Lleva cuatro temporadas en el club, algo que podría condicionar.

Partido liga F entre FC Barcelona vs Badalona Women / Dani Barbeito / SPO

La madrileña brilla especialmente en espacios reducidos y contra equipos cerrados, gracias a su técnica y rapidez en corto. Sin embargo, ante un Lyon que previsiblemente propondrá un duelo más abierto y vertical, este perfil podría ser menos decisivo.

Pere Romeu debe elegir el perfil que mejor encaje: si busca intensidad, presión alta y transiciones rápidas, Serrajordi ofrece ese plus físico. Si el partido se prevé más controlado, Vicky puede generar superioridades en posesión.

Irene Paredes se entrena al margen

Respecto al estado físico de la plantilla, el caso más delicado es el de Irene Paredes que tampoco se ha entrenado con el equipo durante la sesión de este miércoles. La central ya se perdió la final de la Copa de la Reina por este mismo problema.

Por su parte, Caroline Graham Hansen volvió definitivamente a los entrenamientos grupales. La noruega disipa cualquier duda física y no peligra para un partido en el que se sentirá como en casa.