FC BARCELONA (F)
Clara Serrajordi, la irrupción que cambió el presente
La centrocampista del Barça se erige como la futbolista más joven en disputar una final de Champions con el club, debutando con tan solo 18 años y 167 días
Hay futbolistas que necesitan años para llegar a una final de Champions. Clara Serrajordi lo hizo con 18 años. Y como titular. Eso, incluso antes de levantar el trofeo en Oslo, ya era algo extraordinario. Porque no se trataba solo de estar ahí. Se trataba de la confianza absoluta de un equipo campeón de Europa en una jugadora que hace apenas un año todavía vivía sus primeras experiencias con el primer equipo.
Con 18 años y 167 días, Serrajordi se convirtió en la futbolista más joven en disputar una final de Champions con el Barça. Más joven que Salma Paralluelo (2023 y 2024) y también que Sergio Busquets (2009) cuando ellos alcanzaron ese escenario. Un récord que explica la dimensión de una irrupción tan precoz como impactante.
Hace solo un año, el 18 de mayo de 2025, debutaba con el primer equipo durante la celebración de la Liga. Con el dorsal 34, entró al campo y dejó ya detalles de la futbolista que venía. Poco después, Pere Romeu la incluyó en la expedición para la final de Lisboa. Allí vivió desde dentro el dolor de la derrota. Lloró aquella noche sin imaginar que exactamente un año después regresaría a una final de Champions siendo titular… y campeona de Europa.
El pasado verano, con solo 17 años, recibió el dorsal 16 del primer equipo. Era una de las grandes apuestas del club, aunque las bajas y las necesidades de la plantilla aceleraron su aparición. Pero ella nunca pareció sentir el peso del contexto. Fue titular en el estreno liguero, marcó su primer gol en Ipurua ante el Eibar y debutó en Champions frente al Bayern. Y mientras acumulaba partidos, también se iba ganando algo mucho más difícil: la confianza del vestuario y del cuerpo técnico.
Hasta el punto de convertirse en titular en los partidos más importantes de la temporada. Firmó una exhibición en Valdebebas en el 2-6 de los cuartos de Champions, cambió una eliminatoria de Copa ante el Madrid y volvió a salir de inicio en las semifinales europeas frente al Bayern. Oslo fue la consecuencia natural de todo eso.
Pero quizá la imagen que mejor resume quién es Clara Serrajordi llegó después de ganar la Champions. Tras la celebración, volvió a La Masia. "Ya he llegado", escribió. Porque todavía vive allí. Allí donde empezó todo, cuando el Barça la descubrió jugando en el Llerona siendo alevín. Allí donde se ha formado la futbolista y también la persona.
Y quizá por eso su historia emociona tanto dentro del club. Porque no parece una aparición pasajera, sino el siguiente gran nombre de una generación que ya ha aprendido a competir sin miedo. Clara Serrajordi, culé desde la cuna, no representa solo el futuro del Barça. Ya forma parte de su presente.
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