Clara Serrajordi ficha por Leaderbrock, la misma agencia que Pedri y Ferran Torres

Clara Serrajordi sigue creciendo a pasos agigantados. A las puertas de la gran final de la Champions en Oslo, la canterana ha fichado por Leaderbrock, una de las mejores agencias de representación a nivel mundial y que cuenta en sus filas con futbolistas como Pedri, Ferran Torres o Xavi Espart.

Precisamente ha sido junto al canario con quien se ha anunciado la incorporación de la futbolista del Barça. Lo ha hecho a través de un vídeo donde aparecen ambos jugando una partida de ajedrez; una colaboración de élite bajo el lema "Dos mentes que entienden el juego antes de que se juegue". La campaña evoca a dos jugadores con claras similitudes por su madurez prematura, técnica, criterio e inteligencia táctica, cualidades que honran al puro ADN Barça. De este modo, Leaderbrock incorpora a uno de los mayores talentos emergentes del fútbol femenino actual.

La de Llinars del Vallès ha protagonizado una irrupción meteórica: a sus cortos 18 años, ha debutado y se ha asentado por completo en el primer equipo con una madurez impropia de una jugadora nacida en 2007. Serrajordi ha disputado ya 37 partidos esta temporada, anotando 2 goles y repartiendo 6 asistencias.

Su protagonismo con el primer equipo ha seguido una línea ascendente a lo largo de la temporada y ha sido clave en este tramo final de la Champions: repartió una asistencia tanto en la ida como en la vuelta de la eliminatoria ante el Madrid y fue titular en la del Bayern.

Este sábado se disputará en Oslo la final de la Champions ante el Olympique Lyonnais y Clara podría tener un puesto en el once. Ganar sería poner la guinda a una primera temporada de ensueño para quien promete llevar la batuta del centro del campo durante muchos años en Can Barça.

Recién renovada hasta 2028, Serrajordi sigue creciendo también fuera del terreno de juego. Al igual que hicieron Pedri y Ferran en su momento, la jugadora ha confiado en Leaderbrock Sports Group para gestionar el desarrollo y la explosión de su carrera. Así, la multinacional de origen valenciano, que se adentró en el fútbol femenino a finales de 2024, incorpora a sus filas a uno de los mayores talentos del panorama europeo.