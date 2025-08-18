Noticia SPORT
BARÇA FEMENINO
La cifra que ingresa el Barça por el traspaso de Jana Fernàndez
La salida de la canterana supone al menos un respiro económico para el club azulgrana y un nuevo reto en la Women’s Super League
La pasada semana se hizo oficial el traspaso de Jana Fernàndez al London City Lionesses de la Women’s Super League, tal como adelantó SPORT. Una operación que pone fin —o, mejor dicho, punto y aparte— a una trayectoria de once años en el FC Barcelona, desde la Academy hasta el primer equipo, pasando por todas las categorías inferiores. El acuerdo deja también un ingreso relevante en las arcas azulgranas.
Según ha podido saber SPORT, si se cumplen todas las variables el traspaso de Jana alcanzará los 300.000 euros, mientras que la cantidad fija se sitúa en algo menos de 250.000 euros. Unas cifras que, más allá del ahorro de ficha que buscaba el club, suponen un respiro para la sección, condicionada por las limitaciones del ‘fair play’.
Jana viajó a Londres la pasada temporada y ya se entrena con sus nuevas compañeras. Este jueves podría disputar sus primeros minutos con la camiseta del London City en un amistoso de pretemporada contra el renovado OL Lyonnais de Jonatan Giráldez e Ingrid Engen. Su estreno en la liga inglesa llegará el 6 de septiembre ante el Arsenal
