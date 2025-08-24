Cierre de gira ante el América de Bruna y Paños

Tras un estreno accidentado en Monterrey, marcado por una tormenta eléctrica que retrasó el inicio una hora y media y que acabó con triunfo azulgrana en los penaltis, el Barça Femenino afronta hoy su segundo y último amistoso en México (12h, hora local, 20h, hora en Barcelona). La expedición culé llegó de madrugada al hotel después de aquella larga jornada, pero ya piensa en un nuevo reto con menos de 36 horas de diferencia entre uno y otro.

El rival será el Club América Femenil, que esta misma semana debutó en la CONCACAF Champions Cup Women con un empate sin goles ante el Alajuelense de Costa Rica. El duelo tendrá, además, un componente emotivo: el reencuentro con dos futbolistas muy ligadas a la historia del Barça, Bruna Vilamala —traspasada este verano— y Sandra Paños, que cumple ya un año en tierras mexicanas.

El choque servirá también como última prueba antes del inicio oficial de la temporada. La Liga arranca este curso más temprano de lo habitual, y el Barça debutará el domingo 31 en el Estadi Johan Cruyff ante el Alhama. Este ante el América será apenas el segundo partido con la plantilla al completo, una nueva oportunidad para que Pere Romeu ajuste piezas y continúe afinando el equipo con vistas a un curso cargado de exigencia.