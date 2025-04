El Chelsea llega en cuadro al partido contra el Barça

El Chelsea necesita salir con todo el próximo domingo si quiere remontar el 4 a 1 del partido de ida contra el FC Barcelona para conseguir un billete para la final de la Champions. Sin embargo, mientras que Pere Romeu podrá contar con todas sus jugadoras, la lista de lesionadas del conjunto 'blue' sigue en aumento.

El Chelsea, que lidera la FA Women's Super League con 51 puntos y está en la final de la FA Women's Cup, viene de ganar al Crystal Palace por 4 a 0 en el campeonato nacional tras un buen partido con un once con rotaciones de cara al encuentro contra las azulgranas.

Sin embargo, Sonia Bompastor, en la previa del encuentro afirmó que sigue sin poder contar con Sam Kerr, quien no estará disponible para este domingo: "No estoy en posición de dar un plazo para su regreso, pero no participará en los partidos de esta semana". Además, explicó que "Sam está progresando en su rehabilitación, pero no tengo suficientes elementos para afirmar que la veremos esta temporada. Ojalá que sí, pero me resulta difícil decirlo".

La delantera sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla en enero de 2024 y, pese a que fue incluida en la convocatoria para la fase final de la Champions y entró en la lista de Australia en la última ventana internacional, la futbolista no juega desde diciembre de 2023.

La larga lista de lesionadas del Chelsea

Aparte de la australiana, Bompastor tampoco podrá contar con Lauren James, quien sufre una lesión muscular en los isquiotibiales. Asimismo, es duda Nathalie Bjorn tras no ser convocada contra el Crystal Palace por molestias.

En la enfermería, también están Kadeisha Buchanan, Jorja Fox, Sophie Ingle y Brooke Aspin recuperándose de lesión de cruzados. Además de Femke Liefting, lesionada del tobillo, y Zecira Musovic, quien anunció que estaba embarazada el pasado mes de febrero.