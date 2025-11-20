En directo
FC BARCELONA (F)
Chelsea - Barcelona femenino, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver | Women's Champions League, en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido de Champions entre el Chelsea y el Barça en Stamford Bridge (21.00h; Disney+/TV3)
¿Qué balance lleva el Barça en la Champions?
El conjunto azulgrana llega al encuentro con un primer tramo de competición espectacular: tres partidos, tres victorias: 7-1 al Bayern, 0-4 a la Roma y 3-0 al Leuven. Líder, equipo más goleador y menos goleado, ritmo autoritario y un estado de confianza elevado aún más tras llevarse el clásico en Montjuïc.
¿Qué dijo Pere Romeu en la previa?
"Es difícil ganar al Chelsea, pero más aún repetirlo".
"Si hacemos un partido completo estaremos más cerca de volver a ganar".
"Jugamos contra un equipo que tiene una fase defensiva agresiva y una una buena caapacidad de recuperar balones y contraatacar".
Las campeones de Inglaterra y España vuelven a cruzarse en una Champions de nuevo formato donde cada punto cuenta.
¡Buenas tardes! Empezamos con el directo de este apasionante Chelsea-Barça que arrancará a las 21:00 h.
