Chelsea - Barcelona femenino, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver | Women's Champions League, en vivo

¿Qué balance lleva el Barça en la Champions?

El conjunto azulgrana llega al encuentro con un primer tramo de competición espectacular: tres partidos, tres victorias: 7-1 al Bayern, 0-4 a la Roma y 3-0 al Leuven. Líder, equipo más goleador y menos goleado, ritmo autoritario y un estado de confianza elevado aún más tras llevarse el clásico en Montjuïc.