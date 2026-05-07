La Perla
Charlotta Ohlander, la apuesta defensiva de la Masia
La central de 16 años ya se ha asentado en el Barça B y en el club la consideran una de las grandes apuestas de futuro para liderar la transición defensiva azulgrana
En la novena entrega de La Perla ponemos el foco en Charlotta Ohlander (2010), la gran apuesta defensiva de la Masia. En un momento de transición en la zaga azulgrana, con las salidas previstas de Mapi León y Ona Batlle y pensando también en el relevo generacional de Irene Paredes, el club considera a la central de Sant Cugat del Vallès una de las piezas con más proyección de futuro.
Hija del exportero del Barça de balonmano Fredrik Ohlander, Charlotta acaba de cumplir 16 años, pero ya juega muy por delante de su edad. Debutó esta temporada con el Barça B en el clásico de filiales de la primera vuelta, con solo 15 años, y desde entonces se ha consolidado como una pieza importante para Óscar Belis en un equipo campeón de Liga.
Con un físico privilegiado y excelente técnica, destaca por una salida de balón perfecta para el estilo del Barça y una personalidad impropia de su edad. Su perfil recuerda al de Irene Paredes por presencia y liderazgo defensivo, aunque con una capacidad para iniciar juego que también evoca a Mapi León. Un molde muy difícil de encontrar.
En casos de necesidad también puede actuar como lateral, aunque su futuro está claramente en el eje de la defensa. El Barça ha incorporado para la próxima temporada a la joven Julia Torres, procedente del Sevilla, para empezar a trabajar una pareja de centrales de muchísimo futuro.
Internacional en categorías inferiores tanto con Suecia como con España, finalmente se ha decantado por la selección española. Actualmente disputa el Europeo sub-17 y fue titular en el estreno ante Finlandia, jugando los 90 minutos en la victoria por 4-0
- Ya es oficial: El BOE confirma la ayuda de 100 euros para propietarios de perros en esta comunidad de España
- Polémica y reacciones de la eliminación del Atlético de Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva
- Julián Álvarez: daño colateral de la dura realidad del Atlético de Simeone
- Bayern de Múnich - PSG: resumen, goles y resultado de la vuelta de semifinales de la Champions League
- Juan Jesús Ruiz-Niño, experto en psicología deportiva, sobre Simeone: 'Su intensidad en la banda es un arma de doble filo
- La condición del Barça para fichar a Cancelo
- Ester Expósito romperá con Mbappé
- Quim Domènech, tras la eliminación del Atlético: “Julián Álvarez no me parece un jugador de talla mundial, le falta…”