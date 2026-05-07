La charla de Pere Romeu con Pina: “Se lo he dicho mil veces: no es solo gol”

Claudia Pina volvió a encontrarse con el gol en el momento perfecto. A dos semanas y media de las finales de Copa y Champions, la delantera azulgrana firmó un doblete ante el Levante, se llevó el MVP del partido y dejó sensaciones muy positivas después de varios encuentros en los que el balón se le resistía más de lo habitual. Porque en las grandes goleadoras, y Pina lo es, los pequeños periodos sin marcar también generan frustración.

La de Montcada avisó primero con un disparo al palo. Y poco después no perdonó. Recibió una asistencia al espacio de Kika Nazareth, controló con calma y definió con un disparo cruzado para hacer el segundo del Barça. Ya en la segunda mitad volvió a aparecer tras una gran acción de Salma Paralluelo, con quien está conectando especialmente bien. Dos goles para recuperar confianza y recordar por qué es una de las futbolistas más determinantes del equipo.

Porque el doblete no fue solo importante a nivel emocional. También le permitió alcanzar una cifra redonda: 100 goles con la camiseta del Barça. Un registro al alcance de muy pocas jugadoras y que la coloca ya entre las máximas goleadoras históricas del club. Solo Alexia Putellas (232), Jenni Hermoso (181), Sonia Bermúdez (123), Aitana Bonmatí (118), Asisat Oshoala (117), Mariona Caldentey (114) y Caroline Graham Hansen (105) están por delante de ella.

Más pichichi

Además, Pina se dispara todavía más en la lucha por el pichichi de la Liga F. Suma ya 19 goles y 5 asistencias en 25 partidos, por delante de Ewa Pajor, que lleva 16 tantos y 5 asistencias. Más atrás quedan nombres como Vicky López o Kika Nazareth, ambas con 9 goles y 8 asistencias, en una clasificación dominada claramente por el potencial ofensivo azulgrana.

Su impacto, además, va mucho más allá de la competición doméstica. En Champions acumula 2 goles y 3 asistencias, mientras que con la selección española se ha consolidado como una de las atacantes más decisivas. Lleva 2 goles en 3 partidos este curso y viene de firmar una Nations League espectacular, con 8 goles y 3 asistencias en 10 encuentros.

Una charla con el míster

Tras el partido, Pere Romeu quiso poner en valor precisamente todo aquello que muchas veces queda oculto detrás de las cifras. El técnico explicó incluso una conversación reciente con la futbolista sobre esa obsesión inevitable con el gol. “Hace un par de semanas hablé con Claudia por el tema del gol porque aquí, en general, en el fútbol, hemos valorado a Claudia por el gol”, explicó. “Pero es que Claudia nos hace jugar bien. No es solo gol. Presiona bien, ataca bien los espacios, se mueve bien entre líneas, tiene buen último pase, buen centro, regate corto, buena finalización…”.

Romeu insistió en que su importancia va mucho más allá de marcar: “Se lo he dicho mil veces y espero que me crea: la valoro mucho más que por el gol. Evidentemente es algo diferencial suyo y espero que nunca pierda esa efectividad, pero Claudia nos ayuda a jugar bien y eso es lo más importante”. Y aun así, para una delantera como ella, volver a marcar siempre lo cambia todo. Más todavía cuando llegan las finales