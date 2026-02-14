La Champions femenina del Barça, agendada para el Jueves Santo

El FC Barcelona conocerá este miércoles (18:45 horas) su rival en los cuartos de final de la Women's Champions League, que saldrá del vencedor de la eliminatoria entre el Real Madrid y el Paris FC. El conjunto blanco parte con ventaja después de haber ganado por 2-3 en la ida disputada en territorio francés.

La UEFA ha decidido fijar el encuentro de la vuelta de los cuartos de final, que se disputarán en Barcelona, para el Jueves Santo, día 2 de marzo. La intención del club blaugrana es la de que el Spotify Camp Nou albergue dicho encuentro, sea cual sea el rival. El de la ida, ya sea en Madrid o en París, se disputará el 24 o el 25 de febrero, todavía por definir.

Así pues, en unas semanas se producirá el retorno del Barça femenino al Spotify Camp Nou después de casi tres años. El último encuentro en el templo culer fue el 27 de abril de 2023 contra el Chelsea, correspondiente a la vuelta de las semifinales. Con 72.262 espectadores en las gradas del Camp Nou, las catalanas lograron el billete para la final, después del 1-1 ante las inglesas, sumado al 0-1 de la ida den Londres.

Recrodemos que el Barça se ha plantado en los cuartos de final de la Women's Champions League, sin necesidad de disputar un 'play off' de acceso, después de haber terminado la Fase liga en primera posición con 16 puntos, gracias a las cinco victorias (Bayern, Roma, Leuven, Benfica y Paris FC) y al empate (Chelsea) sumados en los seis encuentros disputados de dicha competición hasta la fecha. El Real Madrid terminó en séptima posición y el Paris FC, en décima.