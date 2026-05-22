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FC BARCELONA (F)
Final Champions Barça - OL Lyonnes: En directo, Pere Romeu, Alexia Putellas y Caroline Graham
Sigue en directo la rueda de prensa del técnico y las jugadoras del FC Barcelona en la previa de la Final de la Champions Femenina
El conjunto azulgrana se encuentra en Oslo desde la tarde del jueves para preparar sin presión la final y será esta tarde cuando lleve a cabo la última sesión preparatoria.
Hoy vamos a seguir la rueda de prensa del entrenador del FC Barcelona, Pere Romeu, que estará acompañado por la capitana del equipo, Alexia Putellas, y una de las futbolistas con más peso específico en la plantilla, Caroline Graham Hansen.
¡Hola a todos! Poco más de 24 horas para la disputa de la gran final de la Champions League Femenina en el Ullevaal Stadion de Oslo entre el FC Barcelona y el OL Lyoness. El conjunto blagrana busca su cuarta Champions ante el rival que reina en el palmarés de la competición con ocho títulos.
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