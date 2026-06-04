Celia Segura, rumbo al Atlético para curtirse en Primera

El futuro inmediato de Celia Segura podría estar lejos de Barcelona la próxima temporada. Según ha podido saber SPORT, la delantera del Barça B apunta a convertirse en uno de los refuerzos del Atlético de Madrid en una operación que se cerraría en forma de cesión con opción de compra para el conjunto rojiblanco.

La operación encaja en los planes de ambas entidades. El Atlético afronta un verano de profunda reconstrucción tras varias salidas importantes y busca combinar futbolistas con experiencia contrastada con jóvenes talentos capaces de crecer dentro del proyecto. En ese escenario, el nombre de Celia Segura aparece como una apuesta de presente y, sobre todo, de futuro.

Para la atacante azulgrana, además, supondría una oportunidad ideal para acumular minutos en la élite. Con apenas 19 años, la delantera necesita dar un paso más en su desarrollo y foguearse de forma regular en Primera, una categoría que le permitiría acelerar su crecimiento competitivo.

10 goles en 23 partidos

Segura ha vuelto a firmar una temporada destacada con el filial azulgrana. La atacante ha anotado diez goles en 23 partidos de liga, 21 de ellos como titular, convirtiéndose en la segunda máxima goleadora del Barça B junto a Laia Martret, solo por detrás de Natalia Escot (15). Su capacidad para encontrar el gol lleva años llamando la atención dentro del club.

Internacional habitual con las categorías inferiores de la selección española, Segura también sabe lo que es dejar su huella en grandes escenarios. Hace dos temporadas marcó en el Trofeo Joan Gamper, aunque el tanto fue anulado pese a ser legal, y en el Mundial sub-17 de 2024 fue distinguida con la Bota de Bronce y el Balón de Bronce.

En una cantera donde no abundan las delanteras con perfil de '9' pura, Celia Segura siempre ha destacado por una cualidad difícil de enseñar: el instinto goleador. Ahora, todo apunta a que tendrá la oportunidad de ponerlo a prueba en la élite