Celia Segura, instinto de '9': la canterana que marcó 121 goles en una temporada

En la quinta entrega de La Perla ponemos el foco en Celia Segura (2007), una goleadora nata. En la Masia no abundan los perfiles de ‘9’ y la delantera azulgrana es una de las que más ilusión generan por su olfato y su instinto en el área.

Esta semana firmó un doblete decisivo en Tajonar ante Osasuna que acerca al Barça B al título. Abrió el marcador en el minuto 5 con una picadita y, tras el empate rival, culminó una contra en el 85’ para sellar el 1-2. Tres puntos clave para un filial que mantiene el pulso por el liderato, dos puntos por encima del Alavés a falta de dos jornadas.

De la generación de Serrajordi, Ainoa Gómez, Rocío Romano y compañía, Segura es una de esas futbolistas de las que se habla desde hace años en la Masia. No es casualidad: en la temporada 2018-19, con solo 12 años, fue la máxima goleadora del fútbol base azulgrana con 121 goles en un solo curso.

También ha participado en dinámicas del primer equipo. Hace dos temporadas marcó en el Gamper, aunque el tanto fue anulado pese a ser legal, y este verano volvió a dejar buenas sensaciones en la Copa Catalunya. Habitual en las categorías inferiores de la selección española, fue Bota y Balón de Bronce en el Mundial sub-17 de 2024. Celia Segura tiene algo difícil de enseñar: instinto de gol