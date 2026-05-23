Celebración Champions Barça 2026: a qué hora empieza, calles cortadas y dónde es la fiesta del femenino

El FC Barcelona no para la fiesta tras confirmarse como campeón de la Champions League 2025-26. Después de una final para la historia contra el Olympique Lyonnes en Oslo (4-0), las azulgranas han celebrado estas últimas horas el título continental, y lo seguirán haciendo este domingo 24 de mayo con la fiesta oficial del triplete del femenino.

La conquista europea permite al Barça proclamarse por cuarta vez en su historia campeón de la Champions League. El equipo azulgrana confirma su estatus como el equipo a batir en toda Europa con un fútbol de otro nivel que no tiene contestación en todo el continente. El triplete es suyo, por tercera vez en su historia, y el palmarés de títulos sigue agrandándose.

Este domingo, tras la celebración del sábado de las jugadoras, llegará el momento de la fiesta oficial del club y la ciudad. Será en Avinguda Maria Cristina, en Plaza Espanya de Barcelona, y será abierta a todos los aficionados que quieran venir a celebrar el título con las jugadoras.

¿Cuándo es la celebración del Barça y qué calles estarán cortadas en Barcelona?

La celebración de los títulos y de la Champions League del FC Barcelona empezará a las 17:00 horas (CEST) en la Avinguda Maria Cristina de Barcelona. A las 18:00h, el grupo Figa Flawas ofrecerá un concierto especial para conmemorar los éxitos del equipo femenino, que saltará al escenario sobre las 19:00h. Será entonces cuando las jugadoras tomen el protagonismo y ofrezcan los títulos a la afición presente hasta las 20:00h, aproximadamente.

La celebración de las campeonas del Barça / FCB

Se prevén restricciones o cortes puntuales en Avinguda Maria Cristina, accesos inmediatos de Plaça Espanya y entorno de Fira/Montjuïc, especialmente desde media tarde. Es por este motivo que se recomienda utilizar metro o FGC hasta Espanya.

¿Dónde ver la celebración del Barça gratis por TV y online?

En España, la rúa de campeones del Barça tras conquistar Champions League 2025/26 se podrá seguir en abierto a través de TV3 y Esport3. Además, Barça One, la televisión oficial del club, ofrecerá toda la cobertura con entrevistas e imágenes desde dentro.

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