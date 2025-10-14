Cata Coll: "El equipo está más motivado que nunca"

Cata Coll afronta el duelo de la segunda jornada de la UEFA Women’s Champions League ante la Roma con máxima motivación y confianza. La guardameta del FC Barcelona analizó en la previa el encuentro que se disputará en la capital italiana, consciente de la exigencia que planteará el conjunto local y de la importancia de mantener el buen inicio europeo de las azulgranas.

“Sabemos que es un equipo muy intenso, que tiene buenas delanteras y que buscará salir al contraataque. Creo que tenemos que jugar a nuestro fútbol, a nuestro juego, con precisión, y hacer un partido de diez, de excelencia, para llevarnos la victoria a Barcelona. Así lo haremos", empezó diciendo.

"Creo que el equipo está más motivado que nunca. Nos encanta esta competición, ya lo sabéis, y mañana será un partido importante en el que esperamos llevarnos los tres puntos a casa”, aseguró la portera balear, que se mostró convencida de que el conjunto de Pere Romeu sabrá imponer su estilo en el Stadio Tre Fontane.

Cata también aprovechó la comparecencia para valorar su renovación con el Barça y el gran momento personal que atraviesa. “Me siento bien, contenta por esta renovación. Soy una jugadora más madura, con más experiencia. Al final, que no encajemos goles significa que las cosas han ido muy bien, y eso también es mérito del equipo. Esto es un trabajo colectivo: atacamos con once y defendemos con once. Creo que ese es un mérito del grupo”, explicó.