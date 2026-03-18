Cata Coll recibe el alta médica y entra de lleno en la convocatoria para el duelo de Copa

Buenas noticias para el Barça de Pere Romeu. La portería azulgrana recupera a uno de sus pilares fundamentales en el momento más caliente de la temporada. Cata Coll ha recibido este miércoles el alta médica, dejando atrás el bloqueo articular en su rodilla izquierda que la obligó a pasar por el quirófano el pasado mes de febrero.

La guardameta mallorquina no ha querido perder ni un segundo y ya forma parte de la convocatoria para el duelo de este miércoles (21:00 h) ante el Badalona en el Estadi Johan Cruyff. Tras el inesperado 0-0 de la ida, el conjunto azulgrana se juega el pase a la final de la Copa de la Reina y el regreso de Cata aporta una dosis extra de seguridad para repetir presencia en la final por tercer año consecutivo.

Un retorno clave para enfrentar el 'triple Clásico'

El alta de la balear no solo es vital para el trámite copero de hoy. El calendario se vuelve frenético y el Barça la necesita para el asalto a Europa y el liderato liguero. Con su recuperación, Romeu tendrá a su portera titular lista para el triple enfrentamiento ante el Real Madrid: el miércoles 25 se disputa la ida de los cuartos de Champions, el domingo 29 el partido de liga, de nuevo, en Madrid, mientras que el jueves 2 de abril el Spotify Camp Nou albergará una nueva fiesta de fútbol para culminar este triple 'Clásico' en una semana.

A pesar del regreso de la portera, la enfermería culé sigue teniendo inquilinas de peso. Mapi León continúa con su proceso de puesta a punto y Laia Alexandri acaba de iniciar el largo camino tras su rotura de cruzados. La nota optimista la pone Aitana Bonmatí, que aunque sigue de baja por su fractura de peroné, ya ha empezado a tocar balón sobre el césped, lo que hace soñar con un regreso próximo. Ante estas ausencias, Pere Romeu ha decidido blindar la convocatoria llamando a cuatro perlas del filial: Txell Font, Adriana Ranera, Carla Julià y Martine Fenger.

Tras el sorprendente empate sin goles en el Municipal de Badalona, el Barça está obligado a subir las revoluciones. La eliminatoria llega totalmente abierta y el equipo necesita recuperar la efectividad ofensiva si no quiere sustos de última hora. Con Cata Coll de vuelta bajo palos, el equipo gana en jerarquía y salida de balón, dos piezas clave para desactivar el cerrojo del Badalona.