Cata Coll: "El proyecto sigue siendo ambicioso"

El Barça vive un verano de transformación. Las salidas de referentes como Alexia Putellas, Mapi León y Ona Batlle han puesto punto final a una de las etapas más exitosas de la historia del club, pero el mensaje que llega desde la concentración de pretemporada en Andorra es unánime: la ambición permanece intacta.

Así lo resumió Cata Coll tras el entrenamiento matinal en el Estadi Comunal Joan Samarra. La guardameta, una de las voces con más peso dentro del vestuario, admitió que será extraño afrontar la temporada sin tres futbolistas con las que ha compartido tantos años, aunque dejó claro que el equipo afronta esta nueva etapa con absoluta normalidad.

"A las salidas te adaptas, como a todo en la vida. Es raro porque llevábamos mucho tiempo juntas, pero es una etapa que hemos disfrutado mucho y ahora toca adaptar a las nuevas. Confío ciegamente en ellas", aseguró. La internacional balear insistió además en que "el proyecto sigue siendo ambicioso aunque se marchen jugadoras importantes" y expresó su deseo de seguir ligada al club durante mucho tiempo: "Espero estar muchos años aquí".

Cata también confirmó que Marta Torrejón, Irene Paredes y Patri Guijarro ejercerán como capitanas esta temporada y destacó el crecimiento de la cantera azulgrana, convencida de que "el futuro es enorme". Además, valoró positivamente la llegada de las porteras Tyler McCamey y Khadija Cissé (filial), ya que considera que la competencia "siempre hace mejor al equipo". También valoró especialmente el nuevo rol que ocupa Oriol Casares, entrenador de porteras, como coordinador de porteras entre primer equipo y Masia.

"Este año tenemos un título más... queremos los cinco, ahora"

Un discurso muy similar mantuvo Claudia Pina. La delantera reconoció que echará de menos a futbolistas con las que ha compartido vestuario y amistad durante años, aunque entiende perfectamente su decisión. "Son ciclos y todo se acaba. Para ellas era el momento de marchar. Nos han ayudado muchísimo y hemos ganado todos los títulos. Las extrañaré porque también eran mis amigas", explicó. Aun así, dejó claro que la exigencia no cambia: "Vamos a por los cinco títulos que hay en juego".

La atacante catalana también habló sobre su posición en el campo y explicó que Pere Romeu prefiere utilizarla como extremo, aunque ella se siente "cómoda en todas las posiciones de arriba".

Otra de las futbolistas que mostró su ilusión fue Ewa Pajor. Después de conquistar la pasada Champions, la delantera polaca ya piensa en el próximo gran objetivo. "Cumplí mi sueño y el de mi familia ganando la Champions. Saben que por eso fui al Barça, para ganarla. La final del año que viene es en Varsovia y quiero estar ahí", afirmó. Pajor también celebró la incorporación de Kerolin Nicoli, el fichaje más caro de la historia de la sección: "Tiene muchísima calidad y es un refuerzo muy importante para nosotras".

Entre las caras nuevas también compareció Martina Fernández, que regresa al Barça tras su experiencia en el Everton. La central aseguró que vuelve "con más confianza" y reivindicó su polivalencia: "Puedo jugar en los dos perfiles de la defensa e incluso de lateral. Tener ese ADN Barça siempre ayuda".

Por su parte, la joven Carla Julià, que ya tiene ficha de primer equipo después de una renovación hasta 2030, espera consolidar el crecimiento mostrado la temporada pasada. La defensa destacó que su mayor virtud es "ser un comodín" para Pere Romeu y afronta con ilusión el Mundial sub-20, convencida de que será "un reto más" en una temporada en la que el Barça quiere demostrar que, pese al cambio de ciclo, la ambición sigue siendo exactamente la misma.

Domingo de novatadas

No todo son entrenamientos en la concentración del Barça en Andorra. El próximo domingo llegará uno de los momentos más esperados del verano: la tradicional cena de novatadas, en la que las nuevas incorporaciones deberán superar las pruebas preparadas por el vestuario. "Lo lidera Patri, que le encantan estas cosas. Pina y yo le damos ideas que vemos en TikTok. Será un día divertido. Pringarán, pringarán", bromeó Cata Coll entre risas.

Claudia Pina confirmó el plan con naturalidad: "Toca el domingo. Cena y novatadas". Martina Fernández, uno de los fichajes del verano, confía en librarse al tratarse de un regreso al club. "Espero que no, porque ya las hice hace unos años. Me tocó tirar un flan hacia arriba y cogerlo con la boca. Espero que eso ya me cuente", comentó divertida