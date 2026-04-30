Cata Coll: "Nadie se imagina el Barça sin Alexia, ojalá esté aquí siempre"

En la previa de un fin de semana decisivo en el Spotify Camp Nou, Cata Coll se sienta con SPORT en una entrevista en profundidad en la que repasa su momento personal, el estado del equipo y el futuro del proyecto azulgrana.

A continuación, la segunda parte de la conversación, en la que la portera aborda las dudas del inicio de temporada, su confianza en el club y la posibilidad de un Barça sin Alexia Putellas.

Hubo dudas al inicio de esta temporada y ruido en torno al proyecto. Está claro que te gusta que te critiquen, pero cuando lo hacen a tu equipo, ¿qué?

Hacíamos siempre este gesto (el de callar la boca). Ya está. Sabemos cómo funciona esto, que somos mediáticas, que van a hablar y a criticar. Pero somos un equipo ambicioso y cuando nos ponen retos nos hacemos mejores. La gente nos puso la etiqueta de plantilla corta, a ver si el proyecto va bien… Y está yendo fenomenal.

¿Qué ha cambiado en esta segunda temporada de Pere?

Que juegue quien juegue te lo va a hacer bien. Tenemos la misma identidad y eso es primordial. Nunca sabes si alguien va a caerte por lesión, por expulsión… Todo el mundo tiene que estar preparado y creo que es la vez que más siento que todas estamos enchufadísimas. Cada una sabe su rol, pero cuando sale una del banquillo, lo hace muy bien. Y creo que esto nos distingue.

Se esperan salidas importantes este verano, como el pasado. Tú, sin embargo, fuiste la primera en renovar.

Confío cien por cien en el club, en el proyecto, en lo que va a haber, en todo. Sé que estoy en el mejor club del mundo y es el mejor sitio para mí, donde puedo jugar a mi juego tranquilamente, sabiendo que tengo jugadoras al lado que me lo van a entender. Creo que soy joven todavía para ponerme a experimentar. También la ciudad y cómo te sientes a nivel personal tira mucho. Fue un poco todo y no tuve ninguna duda en quedarme.

¿Te imaginas un Barça sin Alexia?

Obviamente no. Creo que nadie se hace a la idea de que pueda pasar. No queremos que pase. Ojalá se quede aquí toda la vida. Sabemos que es fútbol, que a veces también hay despedidas, pero yo rezo para que no pase.

Está siendo la temporada de la Masia. ¿Hay alguna portera de la base que digas… ‘ojo cuidado con esta’?

No he podido coincidir todavía con muchas, pero creo que Txell Font tiene un gran futuro, también Rocío Romano, me gusta mucho la seguridad que tiene. Irán subiendo más porque cada vez hay más y mejor formación de porteras, más específica.

Cuando preguntamos en el test a tus compañeras a quién elegirían para que las defendieran en una pelea, siempre te eligen a ti. Supongo que al final lo que queda es la persona, más allá de la futbolista.

Me encanta. Claro. Ya lo saben: moriría por ellas. Las defendería a muerte, son mi gente. Cuando estás fuera de casa, las compañeras son familia.

Entre eso y que siempre sales a hablar, ¿te ves siendo capitana de este equipo?

No, no, no (ríe). Ojalá esté siempre aquí Alexia, que lo hace muy bien. Si toca, lo haré encantada, pero no es algo que me plantee. Si sucede, bien, y si no, también, seguiré siendo la misma