¡Cata Coll y Mapi León, lesionadas! Los comunicados médicos del Barça

Malas noticias para Pere Romeu en la previa del partido de octavos de final de la Copa de la Reina entre el Alavés y el FC Barcelona femenino. El club blaugrana ha informado que Mapi León y Cata Coll se han lesionado y, por consiguiente, no estarán a disposición del entrenador blaugrana de cara al último partido del año 2025. Marta Torrejón tampoco viaja a Vitoria, aunque en su caso por motivos personales y con permiso de la entidad culé.

Especialmente destacable es el contratiempo físico de Cata Coll. La guardameta ha sufrido "un esguince de primer grado en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda" durante el entrenamiento de este sábado. El Barça no ha detallado plazos de recuperación. La portera estará varias semanas de baja, pero cabe recordar que las culés no volverán a jugar hasta el 10 de enero de 2026, cuando recibirán al Madrid CFF en el Estadi Johan Cruyff.

Por su parte, Mapi León "ha recibido una fuerte contusión en el tobillo izquierdo durante el entrenamiento de hoy". Su lesión sí que no debería revestir gravedad más allá del partido de este domingo contra el Alavés.

Esta es la convocatoria del FC Barcelona para el partido de octavos de la Copa de la Reina contra el Alavés: Gemma, Txell Font, Paredes, Aleixandri, Aïcha, Brugts, Adriana, Carla Julià, Sydney, Alexia, Serrajordi, Kika, Vicky, Caño, Ainoa Gómez, Pina, Graham, Pajor y Fenger.