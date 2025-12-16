Castellón albergará la Supercopa de España femenina

La Supercopa de España femenina se jugará finalmente en Castellón de la Plana. Así lo confirmó la Real Federación Española de Fútbol en un comunicado oficial en el que explicó que el Estadio Skyfi Castalia, con más de 25 años de historia, acogerá tanto las semifinales como la gran final del torneo del 20 al 24 de enero.

La disputa del torneo en territorio español reportará menos beneficios de los que se habrían obtenido de jugar en el extranjero. Rafael Louzán se había puesto al frente de la negociación para jugar en Miami, pero el Real Madrid se negó, coincidiendo con las negociaciones que llevaba el Barça por aquellas fechas para jugar ante el Villarreal en la ciudad norteamericana.

La decisión del Real Madrid ha perjudicado económicamente al club blanco y al resto de participantes: El FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club.

El Estadio Skyfi Castalia, con capacidad para más de 15.000 espectadores, cogerá así el relevo del Estadio de Butarque, sede de las últimas dos ediciones.

La primera semifinal, que medirá a Real Madrid CF y Club Atlético de Madrid, tendrá lugar el martes 20 de enero a las 19:00 horas. La segunda, prevista para el miércoles 21 a la misma hora, enfrentará a FC Barcelona y Athletic Club. El sábado 24, también a partir de las 19:00 horas, echará a rodar el balón de la finalísima en el templo albinegro. Los tres encuentros podrán seguirse en directo en RTVE.

Castalia ya sabe lo que significa ser sede de competiciones de fútbol de la RFEF, pues ha albergado varios partidos de la selección española. El último precedente tuvo lugar el pasado 14 de octubre entre las selecciones de España y Finlandia sub-21.