¿Cuándo puede ser campeón de la Liga F Moeve el Barça femenino?

El Barça dio un golpe casi definitivo a la Liga F Moeve tras imponerse al Real Madrid en el Clásico y ampliar su ventaja hasta los 13 puntos a falta de seis jornadas para el final del campeonato.

Con 69 puntos en su casillero, el conjunto azulgrana afronta el tramo decisivo con un margen que le permite acariciar ya el título. El Madrid, por su parte, se queda con 56 puntos y con un máximo de 18 aún en juego, lo que deja la resolución del campeonato en una cuestión de semanas… o incluso de días.

Las cuentas del título

El Barça acaricia el título y el primer ‘match ball’ llega ya en la próxima jornada. El escenario más inmediato pasa por un tropiezo blanco. Si el Real Madrid no gana el 5 de abril ante el Madrid CFF y el Barça cumple al día siguiente frente al Badalona, las azulgranas se irían hasta los 72 puntos, dejando a su rival a 16 con solo 15 en juego. En ese caso, el título sería matemático el 6 de abril.

Sin embargo, si el conjunto blanco logra mantenerse firme y gana todos sus partidos hasta el final, alcanzaría un máximo de 74 puntos. Eso obligaría al Barça a seguir sumando hasta superar esa cifra. Con dos victorias más (75 puntos), las de Pere Romeu asegurarían el campeonato, lo que situaría el alirón en el 26 de abril ante el Espanyol.

Las jugadoras del Barça, antes del partido frente al Real Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Entre ambos extremos, cualquier pinchazo del Real Madrid (ya sea empate o derrota) acortaría los plazos y podría adelantar el título a mediados de abril. Es decir, cuanto antes falle el conjunto blanco, antes habrá campeón.

En caso de que las blancas caigan derrotadas en algún partido, el máximo de puntos que podrían alcanzar sería de 71, por lo que el conjunto blaugrana solo necesitaría una victoria o dos empates para firmar el título. Si por otro lado el equipo madridista firma un empate, su máximo de puntos caería hasta los 72, lo que implicaría que el Barça sería campeón con un triunfo o tres empates.

Tras el Clásico, la propia Patri Guijarro confesó lo cerca que ven ya el título: "Una victoria más en liga que la encarrila bastante. Está casi. Hasta que no sea matemático no se puede decir nada, pero son muchos puntos. Si ganamos los próximos dos ya lo tendríamos".

Calendario restante del Barça

6 abril: vs Badalona Women

26 abril: vs Espanyol

3 mayo: vs Levante

9 mayo: vs Costa Adeje Tenerife

23 mayo: vs Real Sociedad

30 mayo: vs Madrid CFF

Calendario restante del Real Madrid