Liga F Moeve
¿Cuándo puede ser campeón de la Liga F Moeve el Barça femenino?
El Barça podría proclamarse campeón en apenas una semana si el Real Madrid tropieza, aunque en el escenario más exigente el alirón se podría ir hasta finales de abril
El Barça dio un golpe casi definitivo a la Liga F Moeve tras imponerse al Real Madrid en el Clásico y ampliar su ventaja hasta los 13 puntos a falta de seis jornadas para el final del campeonato.
Con 69 puntos en su casillero, el conjunto azulgrana afronta el tramo decisivo con un margen que le permite acariciar ya el título. El Madrid, por su parte, se queda con 56 puntos y con un máximo de 18 aún en juego, lo que deja la resolución del campeonato en una cuestión de semanas… o incluso de días.
Las cuentas del título
El Barça acaricia el título y el primer ‘match ball’ llega ya en la próxima jornada. El escenario más inmediato pasa por un tropiezo blanco. Si el Real Madrid no gana el 5 de abril ante el Madrid CFF y el Barça cumple al día siguiente frente al Badalona, las azulgranas se irían hasta los 72 puntos, dejando a su rival a 16 con solo 15 en juego. En ese caso, el título sería matemático el 6 de abril.
Sin embargo, si el conjunto blanco logra mantenerse firme y gana todos sus partidos hasta el final, alcanzaría un máximo de 74 puntos. Eso obligaría al Barça a seguir sumando hasta superar esa cifra. Con dos victorias más (75 puntos), las de Pere Romeu asegurarían el campeonato, lo que situaría el alirón en el 26 de abril ante el Espanyol.
Entre ambos extremos, cualquier pinchazo del Real Madrid (ya sea empate o derrota) acortaría los plazos y podría adelantar el título a mediados de abril. Es decir, cuanto antes falle el conjunto blanco, antes habrá campeón.
En caso de que las blancas caigan derrotadas en algún partido, el máximo de puntos que podrían alcanzar sería de 71, por lo que el conjunto blaugrana solo necesitaría una victoria o dos empates para firmar el título. Si por otro lado el equipo madridista firma un empate, su máximo de puntos caería hasta los 72, lo que implicaría que el Barça sería campeón con un triunfo o tres empates.
Tras el Clásico, la propia Patri Guijarro confesó lo cerca que ven ya el título: "Una victoria más en liga que la encarrila bastante. Está casi. Hasta que no sea matemático no se puede decir nada, pero son muchos puntos. Si ganamos los próximos dos ya lo tendríamos".
Calendario restante del Barça
- 6 abril: vs Badalona Women
- 26 abril: vs Espanyol
- 3 mayo: vs Levante
- 9 mayo: vs Costa Adeje Tenerife
- 23 mayo: vs Real Sociedad
- 30 mayo: vs Madrid CFF
Calendario restante del Real Madrid
- 5 abril: vs Madrid CFF
- 25 abril: vs DUX Logroño
- 2 mayo: vs Sevilla
- 9 mayo: vs Atlético de Madrid
- 23 mayo: vs Badalona Women
- 30 mayo: vs Granada
- Se calienta el fichaje de Víctor Muñoz
- La FIFA indemnizará al Barça por la lesión de Raphinha: esta es la cantidad limitada que abonará al club
- Plantean un intercambio Barça-Inter por Bastoni
- Enorme cabreo en el Barça por la lesión de Raphinha con Brasil
- Preocupación y tensión por Vinicius: No entrena con Brasil y el Madrid teme una posible lesión
- Carrera del GP de Estados Unidos de MotoGP: resultado, resumen y clasificación de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta
- Jorge Alastuey: 'El Barça es una burbuja, una vez sales te das cuenta
- Es una pena que pase en este momento': el vestuario del Barça lamenta la lesión de Raphinha