El calendario del Barcelona en LaLiga F Moeve 26-27: fecha de inicio, clásicos y cuándo termina

El FC Barcelona Femenino ya sabe cómo será el recorrido de la temporada 2026-27 en la Liga F. El sorteo celebrado este martes ha definido las 30 jornadas del campeonato y el conjunto blaugrana ya puede empezar a preparar una campaña en la que volverá a partir como el gran rival a batir tras conquistar los siete últimos campeonatos ligueros.

El equipo dirigido por Pere Romeu iniciará la competición el 30 de agosto frente al CD Tenerife en el Estadi Johan Cruyff. El objetivo vuelve a ser claro: prolongar su hegemonía en España pese a las bajas destacadas de jugadoras clave como Alexia Putellas, Mapi León, Ona Batlle o Salma Paralluelo.

Fechas clave Debut liguero : vs CD Tenerife (Estadi Johan Cruyff; Jornada 1)

: vs CD Tenerife (Estadi Johan Cruyff; Jornada 1) Primer clásico : vs Real Madrid (Estadi Johan Cruyff; Jornada 6)

: vs Real Madrid (Estadi Johan Cruyff; Jornada 6) Clásico de vuelta : vs Real Madrid (Estadio Alfredo Di Stéfano; Jornada 21)

: vs Real Madrid (Estadio Alfredo Di Stéfano; Jornada 21) Primer derbi : vs RCD Espanyol (Estadi Johan Cruyff; Jornada 13)

: vs RCD Espanyol (Estadi Johan Cruyff; Jornada 13) Derbi de vuelta: vs RCD Espanyol (Ciudad Deportiva Dani Jarque; Jornada 27)

Como ocurre cada temporada, las miradas estarán puestas en los dos enfrentamientos frente al Real Madrid, principal perseguidor del conjunto de Pere Romeu en las últimas campañas. El primer clásico se disputará en Barcelona en la jornada 6, mientras que la segunda cita será en Madrid en la fecha 21, en un duelo que podría volver a ser determinante en la pelea por el campeonato. Las culés buscarán extender su dominio en un enfrentamiento que actualmente presenta un balance de 11 victorias blaugranas, 0 empates y solo 1 triunfo merengue en toda la historia de la Liga F.

Patri Guijarro disputando un balón en el último clásico de la Liga F / Enric Fontcuberta / EFE

El calendario también reserva espacio para otro de los partidos más especiales del año: el derbi catalán ante el Espanyol. El primer enfrentamiento se disputará en el Johan Cruyff en la jornada 13, mientras que la vuelta tendrá lugar en la 27 en la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Dos encuentros que siempre generan una gran expectación entre ambas aficiones, pese a que las blanquiazules no han conseguido sumar los tres puntos en un derbi desde la temporada 2016/17.

Calendario completo CD Tenerife (J1 - Estadi Johan Cruyff)

Sevilla FC (J2 - Estadio Jesús Navas)

Club Atlético de Madrid (J3 - Estadi Johan Cruyff)

Deportivo Alavés (J4 - Ciudad Deportiva José Luis Compañón)

DUX Logroño (J5 - Estadi Johan Cruyff)

Real Madrid CF (J6 - Estadi Johan Cruyff)

Real Sociedad de Fútbol (J7 - Instalaciones de Zubieta)

Granada CF (J8 - Estadi Johan Cruyff)

FC Levante LP Badalona (J9 - Estadi Municipal de Badalona)

Madrid CFF (J10 - Estadi Johan Cruyff)

RC Deportivo (J11 - Ciudad Deportiva de Abegondo)

Athletic Club (J12 - Estadi Johan Cruyff)

RCD Espanyol (J13 - Estadi Johan Cruyff)

Valencia Féminas CF (J14 - Estadio Antonio Puchades)

SD Eibar (J15 - Ciudad Deportiva de Areitio)

Sevilla FC (J16 - Estadi Johan Cruyff)

Athletic Club (J17 - Instalaciones de Lezama)

FC Levante LP Badalona (J18 - Estadi Johan Cruyff)

Granada CF (J19 - Ciudad Deportiva del Granada CF)

DUX Logroño (J20 - Estadi Johan Cruyff)

Real Madrid CF (J21 - Estadio Alfredo Di Stéfano)

Deportivo Alavés (J22 - Estadi Johan Cruyff)

Athletic Club (J23 - Instalaciones de Lezama)

Valencia Féminas CF (J24 - Estadi Johan Cruyff)

SD Eibar (J25 - Estadi Johan Cruyff)

CD Tenerife Femenino (J26 - Estadio Heliodoro Rodríguez López)

RCD Espanyol de Barcelona (J27 - Ciutat Esportiva Dani Jarque)

Real Sociedad de Fútbol (J28 - Estadi Johan Cruyff)

Madrid CFF (J29 - Estadio Fernando Torres)

RC Deportivo (J30 - Estadi Johan Cruyff)

Un reto de continuidad

Más allá del orden de las jornadas, el calendario marca el punto de partida de una nueva temporada en la que el Barça volverá a ser el equipo a batir. Pero esta vez el contexto es diferente: la superioridad ya no se mide solo en resultados, sino en la capacidad de sostenerla frente a rivales cada vez más preparados, con proyectos más sólidos y con una Liga F que ha elevado notablemente su exigencia competitiva.

Ahora será el césped el que determine si las blaugranas son capaces de defender el título y prolongar una hegemonía que ya forma parte de la historia reciente del fútbol español. El reto no es nuevo, pero sí cada vez más complejo: competir contra la presión de mantener un estándar casi perfecto durante años, gestionar la exigencia de un calendario cargado y convivir con la obligación permanente de ganar.