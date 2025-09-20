Así queda el calendario del Barcelona en la Champions Femenina 2025-26: fechas, rivales y partidos

El FC Barcelona cuenta los días para su esperado debut en la Champions League Femenina. Después de su amarga derrota ante el Arsenal en la edición del año anterior, el objetivo de las azulgranas volver a conquistar el preciado título continental.

La Champions League Femenina 2025-26 presenta grandes novedades respecto a ediciones anteriores. El elenco de participantes se ha ampliado de 16 a 18 equipos, del mismo modo que la tradicional fase de grupos pasa a ser una 'liguilla' con clasificación única en la que cada club se enfrenta a seis rivales distintos.

En el caso particular del Barça, esta fase inicial no será precisamente un camino de rosas. Las de Pere Romeu se enfrentarán al Bayern de Múnich, al Benfica, al OH Leuven en casa y al Chelsea, a la Roma y al Paris FC fuera en esta ronda imaugural.

Cada punto conseguido a lo largo de estos seis primeros compromisos tendrá valor oro, pues sólo los cuatro primeros clasificados obtendrán el billete directo hacia los cuartos de final. Las plazas restantes saldrán de un playoff a doble partido en el que se enfrentarán los equipos clasificados entre la 5ª y la 12ª posición.

¿Cuándo juega el Barcelona en la Champions League Femenina?

07/10. FC Barcelona - Bayern de Múnich : 21:00 horas (CET).

15/10. Roma - FC Barcelona: 21:00 horas (CET).

12/11. FC Barcelona - OH Leuven: 18:45 horas (CET).

20/11. Chelsea - FC Barcelona: 21:00 horas (CET).

10/12. FC Barcelona - Benfica: 18:45 horas (CET).

17/12. París FC - FC Barcelona: 21:00 horas (CET).

¿Dónde ver por TV los partidos del Barcelona en la Champions League Femenina?

Los partidos del Barça en la Champions League Femenina, igual que el resto de enfrentamientos tanto en la fase liga como en las rondas eliminatorias, se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago Disney+, que cuenta con los derechos en exclusiva de la competición.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la Champions League Femenina a través de nuestras narraciones, crónicas y el mejor análisis, poniendo el foco en el desempeño del FC Barcelona.