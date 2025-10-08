FC BARCELONA FEMENINO
Un busto dorado de Aitana Bonmatí corona la Ciutadella
El artista urbano Diego Ojeda sorprende con una escultura en homenaje al tercer Balón de Oro de la futbolista del Barça
Barcelona amaneció ayer con una sorpresa en el corazón del Parque de la Ciutadella: un busto dorado de Aitana Bonmatí preside la Cascada Monumental. La obra, creada por el artista urbano Diego Ojeda —conocido como @NadieMeDiceArte—, rinde homenaje al tercer Balón de Oro que la futbolista catalana conquistó el pasado 22 de septiembre.
“El fútbol de Aitana no tiene precedentes. Es fanática del juego de Iniesta y eso se percibe en cada pase, en cada movimiento”, explicó Ojeda al presentar la pieza. El busto, de 1,60 metros, fue impreso en 3D para replicar su rostro y luego recubierto en masa y pintado en dorado, símbolo del trofeo. En la base, una placa en catalán recuerda: “Aitana Bonmatí, tres veces ganadora del Balón de Oro. Nuestro orgullo”.
El artista subrayó que su intervención tiene también un mensaje social: “Aitana es única y no necesita comparaciones masculinas para legitimar lo que está logrando”. No se sabe cuánto tiempo permanecerá visible, pero Ojeda ya ha pedido en redes un espacio permanente para que el público pueda seguir visitándola
