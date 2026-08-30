Buenas noticias para Pere Romeu con Van Asten antes del debut del Barça en la Liga F

Arranca una nueva temporada para el FC Barcelona femenino. Las azulgranas vuelven a ponerse en marcha en la Liga F con el objetivo de mantener su hegemonía y seguir haciendo historia después de un curso en el que volvieron a levantarlo todo. El primer obstáculo para el objetivo del octavo título doméstico consecutivo será el Costa Adeje Tenerife, que visita este domingo el Estadi Johan Cruyff (19.00 horas) en la primera jornada del campeonato.

Pere Romeu ha recibido una buena noticia y otra mala en las horas previas al partido. Por un lado, Renee van Asten, la gran apuesta del club para relevar generacionalmente a Mapi León, ha recibido el alta médica de la sobrecarga en el recto anterior del cuádriceps de la pierna derecha que sufría y estará a disposición del míster culé.

Por el otro, Gemma Font no ha sido convocada en el partido por culpa de un esguince del ligamento colateral cubital del primer dedo de la mano izquierda. "Es baja para el partido", se ha limitado a informar el Barça sobre los tempos de la recuperación de la portera. Esmee Brugts, que en un entrenamiento de esta semana sufrió una lesión muscular en el tibial posterior derecho y no podrá jugar hasta medidos de septiembre, tampoco está en una lista sin Aitana Bonmatí.

Estas son las futbolistas del Barça convocadas para el partido contra el Tenerife en el Estadi Johan Cruyff: Cata Coll, McCamey, Paredes, Van Asten, Marta, Martina, Martina G, Anna Quer, Sydney, Patri, Vicky, Carolina, Elena, Lídia Gibert, Kerolin, Pina, Graham, Pajor, Lúa Arufe, Mayssa.

El Barça comienza una temporada sin Alexia, todavía sin Aitana y con nuevas piezas, pero con el mismo objetivo que en los últimos años: seguir ganándolo todo. El camino hacia la octava Liga consecutiva empieza esta misma tarde en el Johan Cruyff.