Buenas noticias con Aitana Bonmatí y Cata Coll

El Barça recibió este martes varias noticias positivas en la previa de la vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina ante el Badalona. Aitana Bonmatí dio un paso más en su recuperación, Cata Coll estará disponible para el partido y Mapi León continúa avanzando en su proceso de recuperación.

La centrocampista azulgrana, que sigue recuperándose de la fractura transindesmal del peroné en el tobillo izquierdo que sufrió el pasado 30 de noviembre durante un entrenamiento con la selección española, empezó a trabajar con balón en la sesión de este martes. Tras pasar por el quirófano, el plazo estimado de baja se situaba entre cuatro y cinco meses, pero su evolución está siendo positiva y el hecho de que ya haya podido tocar balón es un indicador esperanzador de cara al tramo final de temporada.

Aun así, Aitana todavía se ejercitó al margen del grupo y su regreso a la competición sigue sin una fecha marcada. De hecho, la propia jugadora explicó recientemente en una entrevista exclusiva con SPORT que su recuperación avanzaba bien, pero que prefería no fijar un plazo concreto para volver, ya que todo dependería de sus sensaciones.

La otra buena noticia para Pere Romeu es que Cata Coll sí podrá estar disponible para el encuentro de este miércoles (21.00 horas) tras superar su intervención de rodilla el 19 de febrero, por lo que el técnico recupera a la portera para una cita clave y un tramo todavía más importante. Además, Mapi León también sigue dando pasos adelante en su recuperación del tobillo. La central está entrenando con el grupo mientras continúa con el tratamiento conservador de su lesión, con el objetivo de poder volver a competir lo antes posible.

El Barça se jugará el pase a una nueva final este miércoles ante el Badalona después del sorprendente 0-0 del partido de ida. Para el duelo en el Johan Cruyff, Romeu seguirá sin poder contar todavía con Aitana, Mapi y tampoco Laia Aleixandri, aunque empieza a ver la luz al final del túnel