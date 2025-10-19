El bonito gesto de Kika con Patri y Pajor

Kika Nazareth tenía muchas ganas de marcar ante el Granada. Por ella, porque atraviesa un dulce momento tras su regreso y porque Pere Romeu ha confiado en ella para ocupar el lugar de la lesionada Ewa Pajor en la delantera, un rol sin demasiadas alternativas en la plantilla. Pero también porque llevaba guardado un gesto especial, íntimo, que hablaba de equipo, de complicidad y de fuerza compartida.

Tras firmar el segundo y definitivo tanto del encuentro, la portuguesa alzó las manos hacia las cámaras mostrando dos dedos en cada una. A simple vista parecía un “22” o dos “V” de victoria. Pero no: el homenaje tenía destinatarias claras. En sus uñas, Kika llevaba pintados un “1” y un “2” en una mano —el dorsal de Patri Guijarro— y un “1” y un “7” en la otra —el de Pajor—. Un guiño emotivo para dos compañeras que atraviesan momentos difíciles por lesión.

Kika Nazareth dedicó el gol ante el Granada a Patri y Pajor / FCB

La grada también se sumó al mensaje. En el minuto 12, ovación para Patri; en el 17, para Pajor. La primera en darse cuenta fue la propia Ewa: se emocionó al escuchar el nombre de su compañera y le dijo, muy contenta, que iba para ella. Luego fue Patri quien, con un par de golpecitos cómplices con el codo, le señaló a la polaca que era su turno. Dos futbolistas unidas por la adversidad… y por el calor de un Johan que no olvida a las suyas.

Dos goles en dos partidos de la portuguesa

Kika, mientras tanto, sigue en racha. Marcó en Roma y volvió a ver puerta en el Johan. Dos goles en dos titularidades consecutivas como falsa ‘9’, un papel que está interpretando con personalidad tras haber seguido, hace un mes, un plan físico específico para minimizar riesgos de lesión y llegar en plenitud.

“Físicamente está bien, está a buen tono, hoy ha aguantado 90 minutos a un buen ritmo; hace unos días hizo 60”, explicó Pere Romeu tras el partido. “Estoy contento por su influencia en el gol y por el rol que ha aceptado tener, sabiendo que es una posición compleja para ella. No es lo mismo ser centrocampista que delantera, soy completamente consciente de esto. Pero es un año en el que todas las jugadoras tienen que ayudar donde sea”