El Bayern se reinventa tras la salida de Schüller y prepara un mercado de fichajes ambicioso

En los últimos días de 2025, el Bayern se despidió de una de las grandes figuras de su historia reciente. Lea Schüller, que había perdido protagonismo en el conjunto bávaro, dijo adiós a la afición entre lágrimas en una despedida cargada de emoción, cuando su salida aún era un secreto a voces.

Mientras tanto, el Manchester United ha sido uno de los grandes animadores del mercado de invierno. El club inglés, que ya había fichado en verano a Jess Park y Fridolina Rolfö, ya ha anunciado la incorporación de Schüller y también la llegada de la sueca Hanna Lundkvist (23 años), procedente del San Diego Wave.

Lejos de frenarse, el Bayern también ha decidido reforzar todavía más su potencial ofensivo. Con Klara Bühl y Pernille Harder como grandes referencias en ataque, el club ha roto la cesión de Edna Imade, fichada en verano y prestada a la Real Sociedad, para incorporarla de inmediato a la plantilla.

El conjunto alemán, que podría cruzarse con el FC Barcelona en unas hipotéticas semifinales de la Champions, estudia además la creación de un bloque lo más parecido posible a la selección alemana, un modelo que está dando excelentes resultados. En esa línea, el Bayern, según apuntó Bild, quiere reforzarse con Sjoeke Nüsken (24 años), actualmente en el Chelsea, y con Elisa Senss (28), del Eintracht Frankfurt. En la lista de prioridades también figura la delantera Nicole Anyomi (25), igualmente del Eintracht.

El dinero no es un problema para un Bayern decidido a dar un golpe sobre la mesa en Europa. Mientras tanto, en Barcelona, el club azulgrana sigue soñando con hacerse algún día con su Klara Bühl