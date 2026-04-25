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WOMEN'S CAHMPIONS LEAGUE
Bayern Múnich - Barça, en directo hoy: partido de ida de las semifinales de la Champions League, en vivo
Sigue el primer partido de las semifinales de la Champions femenina en el Allianz Arena
Xavier Zapater
BAYERN 0-1 BARÇA | MIN.15
¡Despeja el Barça! Tanikawa se plantó en el área de Cata Coll, recortó para deshacerse de su defensora, pero no pudo encontrar a ninguna compañera en el punto de penalti. Llevaba mucho peligro esa jugada.
BAYERN 0-1 BARÇA | MIN.14
Graham Hansen volvió a buscar la jugada individual pegada a la línea lateral, pero esta vez Kett le ganó el duelo.
¡EL GOL DE PAJOR!
Aquí pueden ver el gol de Ewa Pajor que avanza al Barça en la eliminatoria. La polaca remató una gran jugada de Patri y Brugts en banda izquierda para abrir la lata.
El tanto del 0-1 del Barça:
BAYERN 0-1 BARÇA | MIN.11
Buena presión nuevamente de las de Pere Romeu para recuperar la posesión. Claudia Pina fue a buscar a Viggósdóttir y provocó el error de la central.
BAYERN 0-1 BARÇA | MIN.10
El Barça quiere más. Ahora fue Ona Batlle quien encontró a Pajor en el punto de penalti, pero se le escapó el control a la máxima goleadora del Barça antes de rematar.
BAYERN 0-1 BARÇA | MIN.8
¡QUÉ GOLAZO DE EWA PAJOR! La delantera polaca apareció en el primer palo para rematar el centro lateral de Brugts y adelantar a las suyas. No era nada fácil dirigir ese balón a portería.
BAYERN 0-1 BARÇA | MIN.7
¡¡¡¡GOOOOOOOOOOL DEL BARÇAAAAAAA!!! ¡MARCAAAAAAA PAJOOOOOR!
BAYERN 0-0 BARÇA | MIN.6
¡Fueeeraaa Hardeeer! ¡La tuvo el Bayern! Recibió el centro raso de Bühl, remató de primeras con pierna izquierda y el disparo se marchó muy desviado. Le pegó muy mal la delantera del conjunto bávaro.
BAYERN 0-0 BARÇA | MIN.4
Vuelve a aparecer Gilles para cortar la jugada del Barça por banda derecha. Muy activa Graham Hansen en este inicio, combinando con Ona y Vicky.
BAYERN 0-0 BARÇA | MIN.2
Las de Pere Romeu se han instalado rápidamente en el campo del Bayern. Bien plantadas sobre el terreno de juego las azulgranas.
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