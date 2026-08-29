LIGA F
Barcelona - Tenerife: horario y dónde ver el partido de la Liga F gratis por TV y en directo
A qué hora empieza el partido del Barça la UD Tenerife, en qué canal de TV y cómo ver en abierto la jornada 1 de Liga F desde España
El FC Barcelona se prepara para dar el pistoletazo de salida a la temporada 2026/27. El conjunto azulgrana se estrena en el campeonato doméstico este domingo 30 de agosto en el Estadi Johan Cruyff midiendo sus fuerzas ante la UD Tenerife, equipo que dibuja su primer obstáculo en la defensa del título.
Después de cuajar una pretemporada convincente con dos contundentes victorias ante el Montpellier y el Brighton y de empatar ante el imponente Manchester City, el Barça afronta en el estreno liguero con la motivación de poder mejorar el imponente registro que les llevó a conquistar el título la temporada pasada. Con 87 puntos de los 90 posibles, 15 más que el Real Madrid, la sorprendente derrota frente a la Real Sociedad figura como única mancha en el expediente de las de Pere Romeu.
El primer rival del Barça en la Liga F 2026/27 será la UD Tenerife, una de las más gratas revelaciones de la temporada pasada. Las isleñas consiguieron asaltar la cuarta posición de la clasificación el curso anterior, mejorando los registros de Atléticode Madrid, Sevilla o Madrid CFF.
¿A qué hora juega el Barcelona contra el Tenerife en la Liga F?
El partido entre FC Barcelona y UD Tenerife, correspondiente a la jornada 1 de la Liga F, se disputará este domingo 30 de agosto a partir de las 19:00 horas (CEST) en el Estadi Johan Cruyff.
¿Dónde ver el Barcelona - Tenerife de la Liga F hoy gratis por TV y online?
En España, el partido entre FC Barcelona y UD Tenerife se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y en streaming en RTVE Play. En Catalunya, la retransmisión del encuentro correrá al cargo del canal autonómico TV3.
Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ofrece la posibilidad de seguir el encuentro a través de la app o del canal DAZN 2.
Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y UD Tenerife a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.
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