Barcelona - Tenerife, en directo: partido de la Liga F, en vivo

67' | Se mueven los banquillos

Pere Romeu busca dar descanso a las pocas jugadoras que tiene disponibles del primer equipo y hace salir a Payor para que dispute minutos la joven Kerolin.

Por su parte, Yerai Martín llama a Mingueza, Suárez y Marina Martí y hace saltar al campo a Salazar, Koko Ange e Iriatxe para intentar detener la avalancha de goles azulgranas.