En directo
LIGA F
Barcelona - Tenerife, en directo: partido de la Liga F, en vivo
Sigue el minuto a minuto del Barcelona - UD Tenerife de la jornada 1 de la Liga F
Pablo Rivera
67' | Se mueven los banquillos
Pere Romeu busca dar descanso a las pocas jugadoras que tiene disponibles del primer equipo y hace salir a Payor para que dispute minutos la joven Kerolin.
Por su parte, Yerai Martín llama a Mingueza, Suárez y Marina Martí y hace saltar al campo a Salazar, Koko Ange e Iriatxe para intentar detener la avalancha de goles azulgranas.
62' | ¡El quinto lo pone Paredes! 5-0
Jugada ensayada desde el córner y buen remate de Irene Paredes, que remata hacia abajo y con el bote del balón supera por arriba a Noelia Ramos sin que pueda hacer nada para evitar el tanto. Revisa la jugada el VAR...
60' | El Tenerife se encierra atrás
El Tenerife se ve completamente superado y las jugadoras canarias se encierran en su área para evitar una sangría mayor. Se les ha puesto muy cuesta arriba el partido, y no consiguen retener el balón más de 10 segundos. Muy poco tiempo como para crear ocasiones de peligro en la portería de Cata Coll...
54' | Primer cambio del Barça
Sale Van Asten con una sonrisa de oreja a oreja tras estrenarse con su nuevo equipo con gol, y entra en su lugar Marta Torrejón.
51' | ¡El cuarto del Barça! ¡Se estrena Van Asten! 4-0
Gol de Van Asten en su debut con el Barça tras cazar el rebote del larguero al rematarse un córner. La holandesa, bien colocada al segundo palo, consigue ser más rápida que las defensas del Tenerife y remata a puerta vacía para poner al Barça 4-0 apenas tres minutos después del tanto de Pajor.
47' | ¡Gol de Pajor! 3-0 para el Barça
Primera ocasión de la segunda parte, tercer gol azulgrana. Buena jugada de las jugadoras del Barça, tocando el balón con precisión y pases cortos buscando romper el muro defensivo tinerfeño. Se abre a la banda Graham Hansen y regatea dentro del área antes de poner un centro preciso a la cabeza de Pajor, que salta hacia el balón lográndose anticipar a Noelia Ramos y sube el 3-0 al marcador.
46' | Vuelve el fútbol al Johan Cruyff
Empieza la segunda parte de este buen partido entre el Barça y el Tenerife, sin cambios en los onces. Las azulgranas dominan tanto en el juego como en el marcador con un 2-0 que se hace algo corto dadas las ocasiones generadas por el equipo de Pere Romeu, aunque el buen trabajo defensivo de las tinerfeñas y la gran actuación de Noelia Ramos bajo palos no lo pone nada fácil.
45'+2 | ¡Nos vamos al descanso!
Final de la primera parte, con el Barça buscando el tercero ante un Tenerife que, ahora mismo, se aferra a recortar la distancia en jugadas a balón parado y buscando contras rápidas que no llegan a superar a la defensa azulgrana. Las de Yeray Martín vuelven a cerrarse atrás viendo que si abren el campo, llegan los goles.
Nos vamos al descanso con 2-0 en el marcador gracias a los goles de Graham y Claudia Pina, que están realizando una gran actuación en este debut liguero del Barça.
38' | ¡Golazo de Claudia Pina para sumar el 2-0!
Las jugadoras del Tenerife adelantan la línea defensiva en busca del empate, con pases largos a las bandas buscando un centro que les devuelva la igualada en el marcador. Una táctica que aprovecha el Barça para montar contras rápidas con las que aumentar la ventaja. En una de ellas, tras haber conseguido frenar el avance las defensas tinerfeñas, Claudia Pina controla un balón en la frontal y con toda la calma del mundo se saca un disparo abierto al que no llega Noelia Ramos y supone el 2-0 para las azulgrana.
34' | El Barça se hace con el partido
Las de Pere Romeu logran derribar el muro tinerfeño gracias al tanto de Graham y, con el gol, ha llegado el monopolio azulgrana. El Tenerife no logra tener el balón, y las jugadoras del Barça intentan aumentar la ventaja lo antes posible en un goteo constante de ocasiones peligrosas en el área de Noelia Ramos.
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