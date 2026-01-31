Barcelona - Sevilla: horario, dónde ver y alineaciones probables del partido de la Liga F

Tras proclamarse campeón de la Supercopa, el Barça vuelve a centrar su mirada en la Liga F y lo hace regresando al Johan Cruyff, donde recibe al Sevilla con el objetivo de mantener su sólida ventaja en el liderato. Después del título, las jugadoras disfrutaron de tres días y medio de descanso para recargar energías y retomaron los entrenamientos el miércoles, ya con el foco puesto en una competición doméstica que entra en un tramo exigente.

El conjunto andaluz llega a Barcelona en sexta posición, empatado a puntos con el Atlético de Madrid y a solo dos del Costa Adeje Tenerife, cuarto clasificado. Un Sevilla competitivo y valiente que, pese a estar firmando una buena temporada, atraviesa una dinámica irregular: ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos —ante el Tenerife en los octavos de Copa y frente a Real Madrid y Real Sociedad en Liga—, aunque logró reencontrarse con la victoria en la última jornada al imponerse al Levante por 4-2.

La clasificación ofrece un escenario favorable para las azulgranas. Gracias a la derrota del Real Madrid ante el Athletic el pasado 13 de enero y a la posterior goleada del Barça al Atlético, el equipo de Pere Romeu cuenta con un colchón de diez puntos sobre el conjunto blanco, segundo clasificado. Una renta importante, pero que no invita a la relajación en un calendario cargado de partidos y exigencia.

Todo apunta a que Pere Romeu apostará por las rotaciones y dará protagonismo a futbolistas que no tuvieron tantos minutos en la Supercopa, pero que han respondido cuando han tenido oportunidades. Nombres como Carla Julià, Aïcha, Sydney o Serrajordi —titular en la semifinal y con más de media hora en la final— aparecen como opciones claras. También Kika, ausente en el clásico por sanción, o Salma, que sigue ganando peso en el equipo.

La gran noticia del último partido fue el excelente rendimiento de Patri Guijarro, MVP de la final, en su primera titularidad tras tres meses lesionada. Además, el técnico recupera a Laia Aleixandri, ausente en los últimos cinco partidos por una lesión en el sóleo. En cambio, Mapi León está prácticamente descartada tras recibir un fuerte golpe en el tobillo en el entrenamiento del viernes.

El partido se iniciará con una fiesta, pues el Barça ofrecerá la Supercopa ganada ante el Real Madrid a la afición y el directivo responsable de la sección, Xavi Puig, entregará a Claudia Pina una camiseta conmemorativa por sus 200 partidos con el Barça.

Pere Romeu

En la previa del encuentro, el entrenador del Barça, Pere Romeu, dejó claro que la Supercopa ya es pasado. "Estoy muy contento por el título de la Supercopa, pero nadie se va a despistar. Es un título, lo celebras como toca y pasas página. Ahora viene Sevilla, después la Copa de la Reina el jueves, volvemos a jugar el domingo siguiente… y esto no para", señaló antes de dejar bien claro que habrá rotaciones. "Es un partido para mantener a todo el mundo enchufado y para que las jugadoras que tuvieron menos minutos en la Supercopa puedan sumar de cara a mañana. Este año el grado de confianza que me transmite el equipo es máximo; juegue quien juegue, estoy convencido de que lo vamos a hacer bien", apuntó el técnico azulgrana, que hizo una radiografía de su rival: "Es un buen equipo, capaz de alternar el juego corto con el juego directo. Si le das tiempo, tiene futbolistas de mucha calidad en el centro del campo para moverte y hacerte daño".

Horario y dónde ver el Barça - Sevilla

El encuentro entre el FC Barcelona y el Sevilla, correspondiente a la 18ª jornada de la Liga F, se disputa este domingo, 1 de febrero, a partir de las 16.30h en el Johan Cruyff. Podrá verse por televisión en DAZN.

Alineaciones probables

FC Barcelona: Gemma; Aïcha, Torrejón, Paredes, Carla Julià; Patri, Kika, Serrajordi; Graham, Fenger, Salma

Sevilla FC: Sullastres; Debora García, Llamas, Alvarez, Martín-Pozuelo; Arnaiz, Redondo, Cortés; Kanteh, Andrea Álvarez, Rosa Márquez